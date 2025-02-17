Broadcom ve TSMC, Intel ile masaya oturdu

Broadcom ve Tayvan merkezli yarı iletken devi TSMC, ABD’li çip üreticisi Intel’in bazı bölümlerini devralmak için görüşmeler yürütüyor. The Wall Street Journal’ın haberine göre Broadcom, Intel’in çip tasarımı ve pazarlama birimini satın almayı düşünüyor. Şirket, üretim sürecini yönetmek içinse bir ortak arıyor.

TSMC’nin ise Intel’in üretim tesislerinin tamamını veya bir kısmını devralma konusunda yatırımcılarla birlikte hareket etmeyi planladığı belirtiliyor. Görüşmelerin henüz başlangıç aşamasında olduğu ve resmi bir teklifin Intel’e sunulmadığı ifade ediliyor.

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Özellikle TSMC’nin, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin teşvikiyle bu anlaşmayı değerlendirdiği iddia ediliyor. Ancak Beyaz Saray yetkilileri, Intel’in üretim tesislerinin yabancı bir şirketin kontrolüne geçmesine sıcak bakmadıklarını dile getirdi.

Intel, son yıllarda rekabet gücünü kaybederek rakiplerinin hedefi haline geldi. Geçtiğimiz eylül ayında Qualcomm’un da Intel’i devralmak için girişimde bulunduğu öne sürülmüştü.