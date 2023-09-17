Broadway İstanbul'a taşınıyor

Editör: Bengü ZORLU

“Broadway in Istanbul Vol 2”, 19 Eylül akşamı Maximum Uniq Açıkhava’da seyircisine unutulmaz bir Broadway yolculuğu yaptıracak. Tek gala olarak gerçekleşecek müzikalin şarkı ve dans provaları yoğun şekilde devam ediyor. Ünlü oyuncuların müzikal performansları da oldukça iddialı.

Daha önce yer aldıkları Broadway projeleriyle performansları dikkat çeken Canan Ergüder, Özge Borak ve Ayça Varlıer gibi oyuncular yeniden seyirci karşısına çıkacak.

Müzikal, ödüllü yönetmen Uğur Baburhan’ın rejisi, Türkiye’nin ilk müzikal kadın bestecisi Serpil Günseli’nin müzik direktörlüğü, sanat yönetmeni Nur Doğan’ın koreografileriyle sahneye taşınacak.