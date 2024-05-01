Kısa Süreli öfke patlamaları, kan damarlarının sağlığını işlevini bozabilir

Kaynak: AA
Kısa Süreli öfke patlamaları, kan damarlarının sağlığını işlevini bozabilir
ABD'de gerçekleştirilen bir araştırma, kısa süreli öfke patlamalarının, kan damarlarının uygun şekilde genişleme kabiliyetine (vazodilatasyon) geçici olarak zarar verebileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar, öfkenin kalp krizi riskine nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için bireylerin olumsuz duygulara kapılmasının ardından damarlarının ne kadar iyi genişleyebildiğini inceledi.

Yapılan testlerde, öfke hissi uyandıran anıları hatırlayan bireylerin kan damarlarının genişleme kabiliyetinin azaldığı gözlemlendi.

Çalışmanın sonuçları, kısa süreli öfke patlamalarının arterlerin sertleşmesini önlemede önemli bir rol oynayan kan damarlarının uygun şekilde genişlemesine geçici olarak zarar verebileceğini gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Dr. Daichi Shimbo, öfkenin kan damarları için zararlı olduğunu vurgulayarak, sinirlenmenin arterlerin işlevini bozabileceğini ve kalp krizi riskiyle ilişkilendirilebileceğini belirtti.

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