Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna

Kaynak: Haber Merkezi
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak tarif: Kremalı brokolili makarna
Brokoli sevmeyenleri bile hayran bırakacak bir makarna tarifi geldi. Makarnanın içine brokoli koyarak hem sağlıklı hem lezzetli bir yemek yapabilirsiniz. İşte, kremalı brokolili makarna nasıl yapılır? İşte kremalı brokolili makarna tarifi?

Brokoli sevmeyenlere bile brokoli sevdiren enfes brokolili makarna tarifi geldi. Kremalı sosu ve kaşar peyniri ile bu makarna tarifi damaklarda iz bırakacak.

Peki, Kremalı Brokolili Makarna nasıl yapılır? İşte malzemeler ve yapılışı:

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KREMALI BROKOLİLİ MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

• 1 paket makarna

• 300 gram brokoli

• 1 paket krema

• 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı un

• 500 ml süt

• 2 diş sarımsak

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KREMALI BROKOLİLİ MAKARNA NASIL YAPILIR?

1. Brokolileri küçük parçalara ayırın ve sıcak suda hafif haşlayın.

2. Makarnayı tuzlu suda yumuşayana kadar haşlayın ve suyunu süzün.

3. Bir tavada zeytinyağı, soğan ve sarımsağı kavurun. Krema ekleyip karıştırın.

4. Haşlanmış brokolileri kremalı karışıma ilave edin ve koyulaşana kadar pişirin.

5. Makarnayı ve kremalı brokolili sosu birlikte karıştırın.

6. Servis tabağına alın ve üzerine kaşar peyniri serpin.

Bu tarif 4 kişiliktir ve 30 dakika içinde hazırlanabilir.

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BROKOLİ NEDİR? BROKOLİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Brokoli, yeşil renkli, çiçekli başlıkları olan ve turpgiller ailesinden gelen bir sebzedir. Brokoli, insan sağlığı için çok faydalı ve besin değeri yüksek bir besindir.

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BROKOLİNİN FAYDALARI ŞUNLARDIR:

Kanser hücrelerine karşı koruyucu etkisi vardır. İçerdiği sülforafan, indol-3-karbinal ve folat gibi bileşikler, tümör büyümesini engelleyerek, özellikle kolon, mide, prostat, göğüs ve rahim kanserlerine karşı koruma sağlar.

Kemik ve diş sağlığını güçlendirir. K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller içerir. Bu mineraller, kemikleri güçlü tutar, kalsiyum emilimini artırır ve diş çürümesini önler.

Bağışıklık sistemini destekler. C vitamini, lutein, zeaksantin ve flavonoidler gibi antioksidanlar içerir. Bu antioksidanlar, hücre hasarını azaltır, iltihaplanmayı önler, enfeksiyonlara karşı direnci artırır ve yaşlanmayı geciktirir.

Sindirim sistemine iyi gelir. Lif bakımından zengindir. Lif, bağırsak hareketlerini düzenler, kabızlığı önler, kolesterolü düşürür ve kan şekeri seviyesini dengeler.

Kalp sağlığını korur. Potasyum, folat, lif ve antioksidanlar içerir. Bu besinler, kan basıncını düşürür, damar sertliğini önler, kalp ritmini düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

Brokoli, düşük kalorili ve doyurucu bir sebze olduğu için, sağlıklı ve dengeli bir beslenme için idealdir. Brokoliyi çiğ veya buharda pişirerek tüketmek, besin değerlerini korumak için en iyi yöntemdir.

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