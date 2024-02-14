Brokoli suyu ne zaman içilmeli

Gülsüm Sundu
Brokoli suyu ne zaman içilmeli
Brokoli suyu, sağlığa pek çok fayda sağlayan bir içecek. İşte ayrıntılar...

Brokoli suyu, lahanagiller ailesinden olan, küçük ve yeşil başaklar şeklinde olan bir sebzenin suyudur. K vitamini, kalsiyum, magnezyum, çinko ve fosfor gibi mineraller bakımından zengin olan brokoli suyu, kemik ve diş sağlığını destekler.

BROKOLİ SUYUNUN YARARLARI

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasına yardımcı olur.

Demir içeriği ile kansızlığı önler. Anemiye karşı korur.

Ciltteki leke, sivilce ve kırışıklıkları azaltır.

Antioksidan özelliği ile kanser riskini azaltır.

Kemikleri kuvvetlendirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Gözdeki sarı nokta hastalığına karşı koruyucudur.

NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN İÇİLİR?

Brokoli suyu, sağlıklı ve faydalı bir kür olarak kullanılabilir. Taze olarak hazırlanması tavsiye edilir. Hazırlanışı; Bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suya brokolileri ekleyin ve 5 dakika haşlayın. Haşlanan brokoli suyunu süzün ve ikiye bölün. Hem brokolileri yiyebilir hem de brokoli suyunu içebilirsiniz. Brokoli suyu kürünü 21 gün süreyle uygulayabilirsiniz. Günde iki kez içmeniz önerilir. Sabah kahvaltısından önce ve öğle yemeğinden önce birer bardak içmelisiniz. 21 gün sonra bu kürü bırakmalı ve bir süre ara vermelisiniz.

Malzemeler;

• 1 litre su

• 250 gram brokoli

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