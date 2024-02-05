Bu 4 bitkiyi tüketenin beyni gelişiyor

Beyin sağlığını koruyan ve geliştiren 4 bitki Birçok şifalı bitki ve baharatın sağlığa faydaları vardır. Bunların arasında beyin fonksiyonlarını da destekleyenler de mevcuttur. İşte daha zeki olmak için tüketmeniz gereken o bitkiler…

Beyninizi, hafızanızı güçlendirmek ve korumak istiyorsanız bu dört şifalı bitkiye yönelmelisiniz.

WASABİ

“Japon Hardalı” olarak da adlandırılan ve bayır turpundan yapılan yeşil renkli macun Wasabi, hardal ailesine aittir. Genelde suşi ile birlikte tüketilir. Sinir hücrelerinin birbiriyle iletişimini sağlar. Bu gıdayı herhangi bir balık yemeğiyle birlikte yiyebilirsiniz. Tüp veya toz halinde alabilirsiniz. Bu sosu salata veya lahana salatası üzerine de dökebilirsiniz.

SARIMSAK

Kanı sulandırarak kan pıhtılaşmasını önleyen sarımsak, kolesterolü de azaltır. Sarımsak stresle savaşmaya yardımcı olan kimyasalları üretmeyi tetikleyerek hastalık veya yaralanmadan kaynaklı nöronları koruduğu düşünülür. Doğranmış sarımsağı salamura veya salata soslarında kullanabilirsiniz. Etinizde, tavuğunuzda, bifteğinizde, hamur işlerinizde veya sebze yemeklerinizde de sarımsak yiyebilirsiniz.

ZERDEÇAL

Bu hardal sarısı toz bir antioksidan ve güçlü bir anti-inflamatuardır. Zerdeçalın her gün acı baharatlarla birlikte yenildiği Hindistan’da Alzheimer riskinin Amerika’ya göre yüzde 25 daha düşük olduğu söyleniyor. Laboratuar çalışmalarında, zerdeçalın içindeki etkin madde olan “Curcumin” ile beslenen farelerde Alzheimer’la bağlantılı amiloid plakların daha az geliştiği saptandı. Zerdeçalı baharatlı yemeklerinize veya yumurta salatanıza toz şeklinde katabilirsiniz. Ya da şehriye çorbasına ilave edebilirsiniz.

ADAÇAYI

Nane ailesinden olan adaçayı, hafızayı geliştirdiği biliniyor ve beyni Alzheimer’a sebep olan bazı süreçlere karşı koruyor. İngiltere’de yapılan bir araştırmada, sağlıklı genç yetişkinlerin adaçayı hapları aldıktan sonra kelime hatırlama testlerinde daha iyi oldukları belirlendi. Adaçayını omletlere, domates sosuna, kızarmış tavuğunuza koyabilirsiniz. Ya da 2 çay kaşığı kuru adaçayını kaynar suya ekleyip şifalı bir çay yapabilirsiniz.