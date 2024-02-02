Kalp hastalarına mucize biçimde şifa olan ot ortaya çıktı

Doğal besinlere ilgi duyan insanlar, sağlıklı kalmak veya sağlık sorunlarına çare bulmak için sürekli yeni bitkiler arıyorlar.

Scille otu, bu arayışın sonucunda ortaya çıkan bir bitki olarak tanınıyor.

Kalp hastalarının vücutlarındaki fazla suyu atmasına yardımcı olan scille otunun şifalı etkileri göz ardı edilemez.

SCİLLE OTU NEDİR?

Zambakgiller ailesinden gelen bir bitki türüdür. Yaprakları uzun ve ince şeritler halindedir.

Çiçekleri yeşil ve beyaz renkli çizgilere sahiptir. Soğan kısmı yapraklarının dibinde bulunur ve 2 kilograma kadar ağırlıkta olabilir. Bu bitki acı ve zehirli bir bitkidir. 7,5 gram kadarı bir insanı öldürebilir. İçinde “Scillarena glikozidi” adlı bir madde bulunur. Bu bitki taze iken tüketilmemelidir. Aksi takdirde zehirlenme ve kusma gibi belirtiler görülebilir. Bitkinin soğanının etli olan kısmı dilimlenip kurutulduktan sonra dövülerek toz haline getirilir. Evde ilaç yapımında kullanılacaksa çok dikkatli olunmalıdır.

SCİLLE OTUNUN FAYDALARI

İdrar arttırıcı bir etkiye sahiptir. Kalp hastalarının vücutlarında biriken suyu dışarı atar. Azotemi seviyesini düşürür. Böbrek hastaları bu bitkiyi kullanmamalıdır. Çok uzun süre kullanılırsa "Albüminüri"ye neden olabilir.

ZARARI VAR MI?

Bu bitkinin zehirli olduğu unutulmamalıdır ve kullanırken çok dikkatli olunmalıdır. Mümkünse bir uzmanın tavsiyesi alınmalıdır. Aksi halde zehirlenme riski vardır.