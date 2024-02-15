Düzenli alınan ilaç kanser yapabilir

Bazı ilaçlar, cilt kanseri riskini yükselten güneş ışınlarına karşı cildin hassasiyetini artırabilir. Bu ilaçlar, bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır.



Doç. Dr. Ayşe Akbaş, cilt kanserlerinin tüm kanser türleri arasında erkeklerde altıncı, kadınlarda beşinci sırada yer aldığını ifade etti.

Akbaş, cilt kanserine genetik ve çevresel faktörlerin neden olduğunu belirterek, "Genetik bozukluklara bağlı deri hastalığı olan kişilerde cilt kanseri olma ihtimali daha fazladır. Ayrıca sarı saçlı, açık gözlü kişiler de cilt kanserine yakalanma riski daha yüksektir." dedi.

Akbaş, beyaz tenli, alerjik ve çok güneşli yerlerde yaşayan kişilerin de risk grubunda olduğunu söyleyerek, "Güneşe karşı duyarlılık yapan ilaçlar, cilt kanseri gelişimini kolaylaştırabilir." diye uyardı.



İNSANA EN ÇOK HANGİ IŞIN ZARAR VERİR?



Cilt kanserinin başlıca sebebinin güneş ışınları olduğunu vurgulayan Akbaş, "Güneş ışınları, doğrudan deri hücrelerinin DNA yapısını bozarak, kanser oluşumuna katkıda bulunur." şeklinde konuştu ve şöyle devam etti:

"Güneş ışınları ozon tabakasından geçerken büyük ölçüde süzülür. Bu ışınlar ultraviyole C, A ve B olarak adlandırılır. Ultraviyole C ışınları ozon tabakası tarafından engellenir, B ve A ışınları ise dünyaya ulaşır. Ultraviyole B ışınları en çok zarar veren ışınlardır. Bu ışınlardan korunmazsa, kanser riskinin yanı sıra, ciltte leke ve ben gibi problemler ortaya çıkabilir."



Akbaş, güneşin zararlarından korunmanın çocukluktan itibaren yapılması gerektiğini vurgulayarak, şu bilgileri paylaştı:

"Bebeğin altı ayını doldurduktan sonra güneşli bölgelerde yaşayanlar, nisandan itibaren koruyucu kullanmalı. Güneşin çok kuvvetli olduğu durumlarda bu günde 2-3 defa tekrarlanmalı. Altı aydan ergenliğe kadar olan sürede, kimyasal madde içermeyen mineral koruyucular tercih edilmeli. Yetişkinler de en az 30 faktörlü koruyucu kremler kullanmalı. Makyaj yapan kişilerin de yaz aylarında cildin nefes almasını sağlamak için çok fazla kapatıcı kullanmamalarını tavsiye ediyoruz. Bu yüzden güneşten koruyucu özelliği olan makyaj ürünleri kullanılmalı.

Zararlı ışınlar, kanser haricinde ciltte lekelenme ve benlere, derinin yaşlanmasını hızlandırıyor. Bazı ilaçlar da kişinin cildini güneşe karşı hassaslaştırabiliyor. Kalp, sivilce, romatizma gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların içerdiği etken maddeler, cildi güneşe karşı hassaslaştırabilir. Bu ilaçları kullananlarda, ciltte erken yaşlanma, lekelenme görülebilir, cilt kanseri riski de yükselebilir. Bu yüzden bu kişiler, her zaman güneş koruyucu kremler kullanmalı."



BENEK VE LEKELER NEYİN HABERCİSİ?



Akbaş, güneşin benler üzerinde de zararlı etkisi olduğunu belirterek, güneşin açık tenlilerde ben sayısını artırabildiğini anlattı ve şu bilgileri verdi.

"Güneş nedeniyle ciltte kırmızı bene benzeyen benekler ve kahverengi lekeler oluşabilir, ancak bunlar sadece estetik açıdan rahatsızlık verir, sağlığı tehdit etmez. Bu yüzden ilaç kullanan kişilere, bu ilaçların kişiyi güneşe karşı hassaslaştırdığının hatırlatılması gerekir."



