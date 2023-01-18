18 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Keşfet
  • >
  • Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?

Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?

Turpgillerden olan Brokoli sağlığa çok faydalı olmasıyla bilinmektedir. Yüksek besin değerine sahio olan Brokoli özellikle zayıflama sürecinde diyet menülerinde sıkça yer verilir. Peki, Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 11:29
Takip Et

Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?

Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?
+
Aa
-

Pek çok sebzeden daha çok protein içeren Brokoli sağlığa çok faydalıdır. Hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebilen Brokoli kilo verme sürecinde zayıflamak için sıkça tüketilmektedir. Peki, Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?

Brokoli, lahana, karalahana, karnabahar ve Brüksel lahanası ile akraba olan turpgillerden bir sebzedir. Bu sebzeler sağlığa yararlı etkileri ile bilinir.

Brokoli, lif, C ve K vitaminleri, demir ve potasyum gibi birçok besin içerir. Ayrıca diğer sebzelerden daha fazla protein içerir.

Çiğ brokoli neredeyse yüzde 90 su, yüzde 7 karbonhidrat ve yüzde 3 protein içerir ve neredeyse hiç yağ içermez. Brokolinin kalorisi çok düşüktür, 1 porsiyon brokoli (90 gr) sadece 31 kalori içerir.

BROKOLİNİN FAYDALARI NELER?

Lif, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Bağırsak sisteminin sağlığını iyileştirir, çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcı olur ve kilo kaybını hızlandırır. 1 porsiyon çiğ brokoli günlük alınması gereken lif miktarının yaklaşık yüzde 5-10'u olan 2,4 gr lif sağlar.

Brokoli, kuru ağırlığının yüzde 29'unu oluşturan nispeten yüksek miktarda protein içerir. Ancak yüksek su içeriği nedeniyle 1 porsiyon brokoli sadece 3 gr protein sağlar.

Brokoli, birçok vitamin ve mineral içerir: C vitamini, K vitamini, Folik asit B9 vitamini, potasyum, manganez, demir.

Brokoli, sağlığa faydası bulunan birçok antioksidan ve bitki bileşiği bakımından zengindir.

Brokolide bulunan en bol bulunan ve üzerinde en çok çalışılan bitki bileşiklerinden biri olan sülforafan, çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Brokoli gibi turpgil sebzeler, genellikle keskin tatlarından sorumlu olan kükürtlü bileşikler içerir. Bu biyoaktif bileşikler birçok sağlık yararına sahiptir.

Kanser, anormal hücrelerin hızlı büyümesi ile ortaya çıkan bir sağlık sorunudur ve genellikle oksidatif stres ile ilişkilidir. Brokoli, kansere karşı koruduğuna inanılan bileşiklerle doludur.

Çeşitli araştırmalar, brokoli dahil turpgil sebzelerin tüketiminin akciğer, kolon, meme, prostat, pankreas ve mide kanseri dahil olmak üzere birçok kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Brokolide bulunan ana izotiyosiyanat olan sülforafan, oksidatif stresi azaltarak moleküler düzeyde kanser gelişimine karşı çalışır.

Brokolinin içindeki maddeler bağırsaktaki safra asitlerine bağlanarak atılımlarını artırır ve yeniden kullanımlarını engeller.Bir araştırmaya göre, buharda pişirilmiş brokoli kolesterolü düşürmede özellikle yararlıdır.

Brokolide bulunan iki ana karotenoid lutein ve zeaksantin, yaşa bağlı göz hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
1
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Suç oranına göre en tehlikeli 3 burç açıklandı. Arkadaşınıza burcunu sorun
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
2
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿Erdoğan’a ‘size aşkımız sonsuz’ dedi. E iyi bir kadroyu hak etti artık
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
3
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿90’larda mağduriyetin sembolü olan başörtüsü bugün zulmün aracına çevriliyor. Muhabire 'Kafan hava alsın' diyen kadın konuştu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
4
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Süleyman Soylu’nun açtığı davada Sedat Peker’in avukatı iki önemli istekte bulundu
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
5
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Eski ülkücü amcanın 2 yumurta 1 ekmek hesabı AKP’li dayıları sağa sola kaçırdı. Gerçekleri duymamak için kulaklarını kapattılar
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
6
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
7
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿BAT ve Philip Morris grubu fiyatlarını indirdi
﻿Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
﻿Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
﻿Öfkelenen çocuğa nasıl yaklaşmalı?
﻿Hamileler Koronavirüse dikkat!
﻿Hamileler Koronavirüse dikkat!
﻿Hamileler Koronavirüse dikkat!
﻿Azmin zaferi
﻿Azmin zaferi
﻿Azmin zaferi
﻿Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
﻿Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
﻿Muhteşem üçlü: Patates, yumurta ve bal
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.