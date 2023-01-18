Pek çok sebzeden daha çok protein içeren Brokoli sağlığa çok faydalıdır. Hem çiğ hem de pişirilerek tüketilebilen Brokoli kilo verme sürecinde zayıflamak için sıkça tüketilmektedir. Peki, Brokolinin faydaları neler? Brokoli zayıflatır mı?

Brokoli, lahana, karalahana, karnabahar ve Brüksel lahanası ile akraba olan turpgillerden bir sebzedir. Bu sebzeler sağlığa yararlı etkileri ile bilinir.

Brokoli, lif, C ve K vitaminleri, demir ve potasyum gibi birçok besin içerir. Ayrıca diğer sebzelerden daha fazla protein içerir.

Çiğ brokoli neredeyse yüzde 90 su, yüzde 7 karbonhidrat ve yüzde 3 protein içerir ve neredeyse hiç yağ içermez. Brokolinin kalorisi çok düşüktür, 1 porsiyon brokoli (90 gr) sadece 31 kalori içerir.

BROKOLİNİN FAYDALARI NELER?

Lif, sağlıklı bir diyetin önemli bir parçasıdır. Bağırsak sisteminin sağlığını iyileştirir, çeşitli hastalıkları önlemeye yardımcı olur ve kilo kaybını hızlandırır. 1 porsiyon çiğ brokoli günlük alınması gereken lif miktarının yaklaşık yüzde 5-10'u olan 2,4 gr lif sağlar.

Brokoli, kuru ağırlığının yüzde 29'unu oluşturan nispeten yüksek miktarda protein içerir. Ancak yüksek su içeriği nedeniyle 1 porsiyon brokoli sadece 3 gr protein sağlar.

Brokoli, birçok vitamin ve mineral içerir: C vitamini, K vitamini, Folik asit B9 vitamini, potasyum, manganez, demir.

Brokoli, sağlığa faydası bulunan birçok antioksidan ve bitki bileşiği bakımından zengindir.

Brokolide bulunan en bol bulunan ve üzerinde en çok çalışılan bitki bileşiklerinden biri olan sülforafan, çeşitli kanser türlerine karşı koruma sağlar.

Brokoli gibi turpgil sebzeler, genellikle keskin tatlarından sorumlu olan kükürtlü bileşikler içerir. Bu biyoaktif bileşikler birçok sağlık yararına sahiptir.

Kanser, anormal hücrelerin hızlı büyümesi ile ortaya çıkan bir sağlık sorunudur ve genellikle oksidatif stres ile ilişkilidir. Brokoli, kansere karşı koruduğuna inanılan bileşiklerle doludur.

Çeşitli araştırmalar, brokoli dahil turpgil sebzelerin tüketiminin akciğer, kolon, meme, prostat, pankreas ve mide kanseri dahil olmak üzere birçok kanser riskinin azalmasıyla ilişkili olduğunu göstermiştir.

Brokolide bulunan ana izotiyosiyanat olan sülforafan, oksidatif stresi azaltarak moleküler düzeyde kanser gelişimine karşı çalışır.

Brokolinin içindeki maddeler bağırsaktaki safra asitlerine bağlanarak atılımlarını artırır ve yeniden kullanımlarını engeller.Bir araştırmaya göre, buharda pişirilmiş brokoli kolesterolü düşürmede özellikle yararlıdır.

Brokolide bulunan iki ana karotenoid lutein ve zeaksantin, yaşa bağlı göz hastalığı riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir.