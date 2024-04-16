Bronşit öksürük boğaz ağrısı ve kronik nezleye şifa oluyor. Günde üç kez birer bardak için

Günümüzde, insanlar sağlıklarını daha doğal yollarla koruma ve sağlık sorunlarına çare bulma konusunda organik ürünlere giderek daha fazla yöneliyorlar.
Zufa otu çayının, günde üç fincan tüketildiğinde bronşit, öksürük, boğaz ağrısı ve kronik nezle gibi rahatsızlıklara iyi geldiği keşfedildi.
Faydaları:
Balgam söktürücü özelliğe sahiptir.
Soğuk algınlığı sırasında terletme yoluyla fayda sağlar.
Saman nezlesi sonucu tahriş olan mukozayı onarır ve rahatlama sağlar.
Bronşit, öksürük, boğaz ağrısı ve kronik nezle gibi durumlarda etkilidir.
Endişe, histeri ve hafif epilepsi ataklarının üstesinden gelmeye yardımcı olur.
Sindirim sistemini harekete geçirerek sindirimi kolaylaştırır.
Yaralar, çürükler ve ezikler için hazırlanan çay, masaj yapılarak uygulandığında iyileştirici etki gösterir.
Kullanım Şekli:
İki tatlı kaşığı karışık çiçek ve yaprak üzerine bir bardak kaynar su eklenir ve 10-15 dakika demlenmesi beklenir.
Süzülerek içilir. Eğer tadı acı gelirse, içine bir miktar bal eklenebilir.
Günde üç fincan tüketilmesi önerilir.