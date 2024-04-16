Bronşit öksürük boğaz ağrısı ve kronik nezleye şifa oluyor. Günde üç kez birer bardak için

Zufa otu çayını günde üç kez birer bardak içilmesi durumunda bronşit öksürük boğaz ağrısı ve kronik nezleye şifa olduğu ortaya çıktı.