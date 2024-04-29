Çocuklardaki alerjik nezleyle ilgili uyarılar

Baharın gelişiyle birlikte, özellikle çocuklar için alerjik nezle konusunda uzmanlar tarafından uyarılar yapılmakta.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aşkın Güra Bayık, çocuklarda alerjik nezle ve onun tedavisi hakkında bilgiler verdi.

Bayık, bahar aylarının çocuklar için zorlayıcı olabileceğini belirterek, "Bu dönemde doktora başvuran çocukların yarısının yakalandığı alerjik rinit, yıl boyunca veya mevsimsel olarak ortaya çıkabilir. Mevsimsel alerjik rinit, genellikle polenleri rüzgarla yayılan çiçek açmayan bitkilerden kaynaklanır" dedi.

Bayık, alerjik nezlenin bahar aylarında, bitkilerin tozlaşma dönemiyle birlikte üst solunum yollarını etkileyebileceğini, kaşıntılı ve sulu burun akıntısı, hapşırma nöbetleri, burun ve gözlerde yanma ve kızarıklık, gözlerde kaşıntı ve sulanma, hırıltılı nefes alma, horlama, geçici koku kaybı, geniz ve damakta kaşıntı, kulak tıkanıklığı gibi belirtilerin görülebileceğini ifade etti.

Dr. Mehmet Almacıoğlu ise çocuklardaki mevsimsel alerji konusunda şu tavsiyelerde bulunmuştur:

"Çocuğunuzun yatağını koruyucu bir örtüyle kaplayın ve yastık kılıfı, çarşaf gibi yatak eşyalarını haftada bir 60 derecenin üzerinde yıkamanız gerekiyor. Peluş oyuncaklar ve yumuşak mobilyaları düzenli olarak temizleyin. Evde taze çiçek bulundurmayın, parfümlü ürünlerin kullanımını sınırlayın ve kömür ile odun ateşi dumanından uzak durun."

Çocuklarda Alerjik Rinit Sıklığı Nedir?

Alerjik rinit, çocuklarda en sık rastlanan alerjik hastalıklardan biridir.

Ülkemizde yapılan araştırmalara göre, bu hastalığın görülme sıklığı %25'e kadar çıkabilmekte, ancak ortalama olarak %5-15 arasında değişmekte.

Yaşam koşullarındaki değişikliklerle birlikte bu oran artmakta.

Alerjik Rinitin Belirtileri Nelerdir?

Alerjik rinitin başlıca belirtileri arasında burun kaşıntısı, hapşırma, akıntı, tıkanıklık ve öksürük bulunur.

Hastaların bazılarında burun tıkanıklığı, bazılarında ise kaşıntı, akıntı ve hapşırma daha belirgindir.

Özellikle burun tıkanıklığı olan hastalarda, genize akıntı nedeniyle öksürük önemli bir belirti olabilir. Bu durumda çocuklar, kronik öksürük nedeniyle doktora götürülebilir.

Burun tıkanıklığı nedeniyle gece horlama ve ağız açık uyuma, gündüz yorgunluk, sersemlik ve iştahsızlık gibi belirtiler görülebilir.

Ayrıca, burun kanaması, boğaz ve kulak kaşıntısı, tat ve koku alma bozuklukları, ağız kokusu gibi daha az yaygın belirtiler de olabilir.

Alerjik Rinit Tedavisinde Tamamlayıcı Tedaviler Yararlı mıdır?

Alerjik rinit tedavisinde kullanılan akupunktur, biorezonans, bitkisel ilaçlar gibi alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemlerinin faydaları şu ana kadar kanıtlanmamıştı.

Yan etkilere neden olabileceği için bu tedavilere başvururken dikkatli olunması gerekmekte.