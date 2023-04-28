Bronşite birebir

Kakule sıcak bölgelerde yetişen, zencefilgillerden bir bitkinin tohumlarıdır. Bu tohumlar mercimekten küçük ve beyazımtraktır. Hoş ve keskin bir kokuya sahiptir. Orta Amerika’da yaygın olarak yetiştirilir.

Kokusunu çok çabuk kaybettiğinden tohumlar kullanılmadan hemen önce öğütülmelidir. Meyvesi 1-2 cm boyunda bir kapsüldür. İçinde birbiri üzerine oturan siyah, prizmatik tohumları vardır. Meyveler tamamen olgunlaşmadan toplanır. İçeriğinde sineol, terpineol ve asetat vardır.

Tohumları meyvelerinin kurutulup, ayrılmasıyla elde edilir. Yemeklere özellikle de baklagillere ve balığa katılır. Muhallebi, sütlü tatlılar, hoşaflar, çay ve kahvede çeşni verici olarak kullanılır.İsveç ve Finlandiya’da unlu mamüllere de katılır. Hintliler nefesleri güzel koksun diye tohumlarını çiğnerler. Kakule tohumlari reçine, nişasta ve uçucu yağlar taşır.

Hoş lezzeti ve kokusundan dolayı baharat olarak kullanılır. Ayrıca iştah açıcı, midevî ve gaz söktürücü etkilere sahiptir. Arapça ve Farsça "Hêl" olarak bilinen Kakule, ingilizcede "cardamom" olarak bilinmekte olup, çaya farklı bir aroma katmaktadır. Bergamotu andıran özel kokusundan dolayı ayrıca Kakule aromalı çaylar üretilir ki adları "Cardamom Tea" olarak geçer. Yiyeceklere koku ve tad vermek amacıyla ilave edilir.İştah açmak ve sindirim bozukluklarını gidermek için tıpta da kullanılıyor.

YARARLARI VE KULLANIŞI

Kokusu ve tadı çok keskindir. Dizanteriyi tedavi eder. Bol idrar söktürür. Mideyi çalıştırır, gaz söktürür. Mide gazı dolayısı ile meydana gelen kalp rahatsızlığını önler. Mide bozukluğu sonucu meydana gelen Migreni geçirir. Akciğerler için antiseptiktir. Bronşite çok fayda verir. Tükürük akışını hızlandırır. Bu etkileri sağlamak üzere piyasada satılan kakule tohumları alınır, 1 bardak kaynar suya o anda ezilen 1 tatlı kaşığı dolusu kakule tohumu konur. 10-15 dakika süreyle demlendirilerek elde edilen infüzyon, günde üç kez birer bardak içilir. Eğer iştah açıcı ya da gaz söktürücü etkisinden yararlanılacaksa, bu infüzyon yemeklerden yarım saat önce alınmalı.