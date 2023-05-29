Brownie lezzetli keki ve akışkan çikolatasıyla en sevilen tatlıların arasında yer alıyor. Peki, Brownie nasıl yapılır? Brownie tarifinin malzemeleri neler?

İşte Brownie tarifini sizler için derledik…

BROWNİE MALZEMELERİ NELER?

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı şeker

- 1 su bardağından 1 parmak eksik sıvı yağ

- 1 ,5 su bardağı süt

- 25 gr. kakao

- 1 paket toz çikolata sosu

- 1 çay kaşığı karbonat

- 1 buçuk su bardağı un

- İsteğe bağlı damla çikolata

Kreması için:

- 1 paket muzlu puding

- 1 paket kremşanti

- İsteğe bağlı damla çikolata

Ganaj için:

- 200 ml sıvı krema

- 160 gr. bitter çikolata

BROWNİE TARİFİ NASIL YAPILIR?

Brownie için; yumurta ve şeker 3 dk çırpılır. Sıvı yağ, süt, kakao, toz çikolata sosu eklenir ve çırpılır. Un ve karbonat eklenir tekrar çırpılır.

Büyük dik dörtgen borcam margarin veya tereyağı ile yağlanır. Kek harcı dökülür eşit bir şekilde yayılır. Üzerine isteğe bağlı damla çikolata serpilir. Önceden ısıtılmış 170 derecede fırında 10-15 dk pişirilir.

Pudingli krema için; puding arkasındaki tarife göre pişirilir ve ara ara karıştırılarak soğutulur. 1 paket krem santi toz halinde soğumuş pudingle karıştırılır.

Pişen brownie kek iyice soğuduktan sonra kreması üzerine yayılır.

Ganaj için sıvı krema biraz ısıtılır kaynatılmamalıdır yoksa krema kesilir.

Isınan kremaya çikolata kırılıp karıştırılır çikolata tamamen eriyince kremanın üzerine dökülüp yayılır. En az 1 saat buz dolabında dinlendikten sonra servis edilebilir.