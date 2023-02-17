Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Peki, Bruce Willis'in hastalığı ne? Frontotemporal Demans (FTD) hastalığı nedir?

Demansın yaygın olan bir şekli Alzheimer hastalığıdır.

Demans, beyinde hasardan kaynaklanan ve ilerleyen bir bozukluk olup kişide yaşından beklenen beyin performansını gösterememesidir. Özellikle etkilenen bölgeler hafıza, dikkat, dil ve problem çözme alanlarıdır. Durumun ileri aşamalarında kişi zaman, yer ve kişi oryantasyonunu kaybeder.

DEMANS ERKEN EVRE BELİRTİLERİ NELER?

Demans evrelerinde gözlenen genel özellikler:

-Unutkanlık, kelime bulmada zorluk

-Kişilik değişikliği

-Hesaplamada zorluklar

-Eşyaları kaybetme, yerini karıştırma

-Soru veya cümlelerin tekrarı

-Kişi, yer ve zaman kavramının karıştırılması

DEMANS ORTA EVRE BELİRTİLERİ NELER?

-Bellek kaybında artış

-Uygunsuz kelime kullanma

-Basit bakım yetenekleri kaybolur

-Kişilik değişikliği, gece-gündüz ayırımının kaybı

-Uzak akraba, arkadaş hatırlayamama

-İletişim zorluğu

-Aşırı sinirlilik, amaçsız gezinme, hayal görme

DEMANS İLERİ EVRE BELİRTİLERİ NELER?

-Beslenmede yetersizlik

-İdrar ve dışkı kaçırma

-Hareket yeteneğinde kayıp-yatağa bağımlılık

-Son dönemde tüm hareket, konuşma ve yeme fonksiyonlarının kaybı.

DEMANS TÜRLERİ NELER?

-Alzheimer tip demans

-Lewy cisimcikli demans

-Frontotemporal Tip Demans

-Vasküler tip demans

-Creutzfeld tip demans

-Parkinson hastalığı demansı

FRONTOTEMPORAL DEMANS (FTD) NEDİR?

Frontotemporal Demans; genel olarak kişilik, davranış ve dil ile ilgili alanların yer aldığı beynin ön ve temporal loblarındaki sinir hücrelerinin parçalanması (dejenerasyonu) sonucu oluşan bir hastalık grubudur.