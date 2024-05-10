İnşaat işçisi bir maymunu daha önce görmüş müydünüz?

Kaynak: Haber Merkezi
İnşaat işçisi bir maymunu daha önce görmüş müydünüz?
İnşaat alanında işçi gibi çalışan maymunun hareketleri izleyenleri güldürdü

Bir maymunun inşaat alanında işçi gibi çalıştığı görüntüler, sosyal medyada gülüşmelere neden oldu. Videoda, maymunun inşaat malzemeleriyle uğraşması, ara ara mola verip etrafa neşe saçması izleyenlerin ilgisini çekti. Maymunun insan gibi davranışları ve eğlenceli hareketleri, izleyenlerin yüzünde tebessümlere sebep oldu. Bu komik anlar, hayvanların da neşeli ve şaşırtıcı davranışlar sergileyebileceğini gösterdiği için sosyal medyada geniş bir izleyici kitlesi tarafından paylaşılıp beğenildi.

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