Faciadan dönüldü! Otomobil halk ekmek büfesine daldı

Olay, Gültepe Mahallesi’nde bulunan Miralay Mümtaz Caddesi üzerinde saat 18.30 civarında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 35 SAA 68 plakalı araç, yokuş aşağı seyir halindeyken kontrolden çıkıp, Miralay Mümtaz Parkı içerisindeki halk ekmek büfesine çarptı.

Kazada, araç sürücüsü ve büfe çalışanı E.Ç. yaralandı. Olayı görenler hemen 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Gelen ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle devrilen halk ekmek büfesinde maddi hasar meydana geldi. Park alanına düşen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.