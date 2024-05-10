Erdoğan duyurdu: Öğretmene şiddete karşı yeni yasal düzenleme

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğretmenlere ve eğitim çalışanlarına yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçireceklerini açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Erdoğan, ceza kanunlarında öngörülen cezaların öğretmenlere yönelik eylemlerde yarı oranında artırılacağını söyledi.

Ayrıca bu eylemeleri gerçekleştirilenlerin alacağı cezaların ertelenmesinin de önüne geçilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“ÖĞRETMENLERİMİZİ KORUMAK ASLİ GÖREVİMİZ”

“Evlatlarımıza kattıkları bilgi ve değerler bütünüyle ülkemizin kalkınma mücadelesinde hayati önemde olan öğretmenlerimizi her türlü olumsuzluktan korumak, onlara mesleklerini icra edecekleri rahat ve güvenli ortamı sunmak asli görevimizdir. Ulvi bir mesleği icra eden, yetiştirdikleri nesillerle geleceğimizi inşa ve ihya eden öğretmenlerimiz başımızın tacıdır. Bu anlayışa kararlılıkla sahip çıkan bir hükümet olarak öğretmenlerimize ve diğer eğitim çalışanlarımıza yönelik şiddete ilişkin kapsamlı bir düzenlemeyi süratle hayata geçireceğiz.

“MECLİS’E KANUN TEKLİFİ SUNACAĞIZ”

Kanun teklifi olarak Gazi Meclisimize sunacağımız düzenlemeyle, öğretmenlerimize yönelik fiillerde ceza kanunlarında öngörülen cezalar yarı oranında artırılacak. Bu fiilleri işleyenlerin cezasının ertelenmesi engellenecek. Bu fiiller tutuklama sebebi sayılarak tutuksuz yargılamanın önüne geçilecek. Özel kurumlarda çalışan öğretmenlerimiz ve diğer eğitim çalışanlarımız da görevleri sebebiyle kendilerine yönelik işlenen suçlar bakımından kamu görevlisi sayılacak.

“ÖĞRETMENLERİMİZE YÖNELİK ŞİDDET OLAYLARINA ASLA SESSİZ KALMAYACAĞIZ”

Öğretmenlerimiz müsterih olsun. Böylesine önemli bir mesleği ülkemizin her bölgesinde fedakârca yürüten öğretmenlerimize karşı şiddet olaylarına asla sessiz kalmadık, kalmayacağız. Bu vesileyle, İstanbul’da canice yapılan bir saldırı sonucu hayatını kaybeden İbrahim Oktugan öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, öğrencilerine ve tüm eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum.”