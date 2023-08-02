Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki havalimanında gelen yolcular, pasaport kuyruklarında saatlerce beklemek zorunda kalıyor.

KAYNAK: AA
Brüksel Havalimanı'na inenler saatlerce kuyrukta bekliyor

Avrupa'nın merkezi konumundaki Brüksel'de son günlerde havalimanında saatlere varan pasaport kuyrukları oluşuyor.

AB vatandaşları için ayrılan kısımdaki sıra nispeten daha çabuk ilerlerken, diğer pasaport sahiplerinin bekleme süresi 2 saati aşabiliyor.

Kuyruktaki yaşlılar ve çocuklar, saatlerce süren yolculuklarının ardından pasaport kuyruğunda oldukça zor anlar geçiriyor.

Polis bankolarının her ikisinden yalnızca birinin çalışması, yolcuların tepkisine neden oluyor.

Mağdur yolcular, uçaklarının inmesinin üzerinden epey zaman geçmesi nedeniyle valizlerinin kaybolması gibi sorunlar da yaşıyor.

Havalimanı yetkilileri, yaz dönemi nedeniyle yaşanan yoğunluğun normal olduğunu, yolcu sayısının arttığını, izinde olmaları nedeniyle pasaport polislerinin sayısının azaldığını bildiriyor.

Yetkililer, en yoğun saatlerin 06.00-10.00 ile 17.00-20.00 aralıklarında yaşandığını belirtiyor.

thumbs-b-c-9bd225bf0c696e2f89a663c89ce2e77f.jpg

Öne Çıkanlar
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Poşet fiyatlarına zam mı geldi? Plastik poşet ne kadar oldu?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Kılıçdaroğlu 10 Aralıkçılardan mı korkuyor?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
Çocuklarını okul yerine medreseye gönderdikleri ortaya çıktı. MEB bu durumu fark etmiyor mu?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 45 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Bir Türk yurdu Balkanlar ve Avrupa’yı titreten kavim
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması belirtileri neler?
Son Haberler
Yasadışı bahsin anlatıldığı yazı bahis baronunun başvurusuyla engellendi Güncel
Yasadışı bahsin anlatıldığı yazı bahis baronunun başvurusuyla engellendi
Elazığspor Moldova ekibini devirdi Spor
Elazığspor Moldova ekibini devirdi
Sevda Erginci depremde kurtarılan atı sahiplendi Magazin
Sevda Erginci depremde kurtarılan atı sahiplendi
Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti Magazin
Yalı Çapkını oyuncuları Emre Altuğ ve Gözde Kansu aşklarını ilan etti
Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı Güncel
Araba firmasına sinirlenen kadın aracını vinçle bayi önüne astı
Zonguldak'ta kargo aracı 6 yaşındaki çocuğu ezdi Güncel
Zonguldak'ta kargo aracı 6 yaşındaki çocuğu ezdi
Cardi B’nin hayranına fırlattığı mikrofon rekor fiyata satışa çıktı Magazin
Cardi B’nin hayranına fırlattığı mikrofon rekor fiyata satışa çıktı