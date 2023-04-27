Brüksel'de öğretmenlerden protesto ve grev

Belçika'nın başkenti Brüksel'de öğretmenler, eğitim sistemindeki olumsuzlukları protesto etmek için grev yaptı.

Brüksel'de öğretmenlerden protesto ve grev

Sosyalist, Liberal ve Hristiyan sendikaların çağrısıyla öğretmenler, hükümetin kendilerini "değerlendirmeye" almasını öngören düzenlemeye karşı çıkarak aşırı iş yükü, sınıf başına düşen öğrenci sayısının fazlalığı, tahsis edilen kaynakların eksikliği ve psikolojik desteğin yetersizliğini protesto etmek için Midi Tren İstasyonu önünde toplandı.

Mavi ve kırmızı giyimli göstericiler, Liberal Parti Genel Merkezi önünde durarak slogan attı.

Grup, Merkez Tren İstasyonu yakınındaki Albertin Meydanı'nda bekleyen yeşil giyimli Hristiyan sendika mensuplarıyla birleşti.

Öğretmenler, "Nefes almamıza izin verin" sloganı atarak hükümet binasına yürüdü.

Protesto ve grev, eğitimin ve kent merkezinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımın aksamasına neden oldu.

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