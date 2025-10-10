Manchester United’ın Portekizli oyuncusu Bruno Fernandes’in Suudi Arabistan takımlarının teklifiyle ilgili kararını verdiği belirtildi.

BBC Sport’ta yer alan habere göre, 31 yaşındaki oyuncu teklifleri bir kez daha reddetti.

Suudi takımlarının, yaz transfer dönemindeki teklifleri de geri çeviren Fernandes’e ara transfer sezonu için yeni teklif sunduğu belirtilmişti.

Fernandes'e haftalık 700 bin sterlin (yaklaşık 800 bin Euro) haftalık maaş teklif edildiği öne sürülmüştü.

Mali sorunlar yaşayan Manchester United’ın da bu kez teklifi kabul edebileceği belirtiliyordu.