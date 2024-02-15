BTP adayından Yeniçağ'a ziyaret

Bağımsız Türkiye Partisi Küçükçekmece İlçe Başkanı İsmail Baykara ve ilçe yöneticisi Güray Altıntaş’la birlikte YENİÇAĞ’ı ziyaret eden Serap İrdemen, seçim gezilerinde gördükleri ilginin sandığa yansımasını beklediklerini söyledi. Seçmenin artık “siyaset esnafı”na değil halka hizmeti hedefleyen adaylara hasret olduğunu belirten Serap İrdemen şöyle konuştu:

“Yaptığımız seçim ziyaretlerinde, halkın alışkanlık haline getirdikleri tercihleri değiştirme arzusunu çok açık biçimde görüyoruz. Ancak alışkanlıkları değiştirmenin zorluğu bir kararsızlık oluşturmakta.

Denenmişi denemek, pişmanlık getirir. Bu noktada seçmenlere tavsiyemiz; Sizi önemsemeyenleri siz de oylarınızla önemsemeyin. Oylarınızı layık olanlara verin. Türkiye’yi belli partiler arasına sıkışmış kısır döngüden çıkarmanın yolu böyle açılacaktır. 31 Mart’ta sandıktan ülkemizin hayrına bir sonuç çıkması en büyük dileğimizdir”