Yeniçağ'ı ziyaret eden BTP Bahçelievler adayı: Bahçelievler’i insan odaklı belediyecilikle tanıştıracağız

Beraberinde Mustafa Uğurlu, Enver Kılıç ve Turgay Taşın’dan oluşan BTP heyetiyle Yeniçağ’ı ziyaret eden Cavit Özdoğan projelerini anlattı.

Hangi partiden olursa olsun vatandaşlar arasında hiçbir ayrım yapmadan hizmet götüreceğini belirten Cavit Özdoğan, “Belediye başkanının öncelikli görevi halka hizmet etmektir” dedi.

Türk halkının kendine hizmet edenlerin adını kalplerine yazdığını belirten BTP Bahçelievler Belediye Başkan Adayı Cavit Özdoğan Şöyle konuştu:

“Belediyecilik belediye başkanının her yere adını yazması değildir, halka hizmet etmesidir. Ben belediye başkanı olduğum takdirde kendi ismimi hiçbir yere yazmayacağım. Belediye bütçesinden milyonlar harcayarak hediyelik sabunların, havluların üzerine ismimi yazarak halka vermeyeceğim. Bu paraları halka hizmette kullanacağım. Kadınlar Meclisi, Z Kuşağı Meclisi, Muhtarlar Meclisi, Engelliler Meclisi, Tekno Meclis gibi Meclisler oluşturup halkın fikirlerini alacağım. Gençler için Yasam, Spor ve Kültür Merkezleri açacağız. Proje üreten gençlerimizin projelerini geliştirmesi için imkanlar vereceğiz. Başarılı öğrencilere aylık 1.000 TL burs desteği vereceğiz. Belediye olarak ev hanımlarının becerilerini geliştirecek kurslar açacağız. Yaptıkları el emeği göz nuru ürünlerin satışının yapılacağı noktalar oluşturacağız. Projelerimiz arasında otopark sorununa köklü çözüm üretmek de var.”