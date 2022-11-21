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Hüseyin Baş'tan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler

Altılı masaya dahil olma iddiaları ile gündeme gelen BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Müslüman diye oy veriyorlar. Müslüman iftira atar mı? Müslüman yalan söyler mi? İftira atıyorlar, yalan söylüyorlar" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 14:06
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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'tan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler

Hüseyin Baş'tan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler
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Altılı masaya dahil olma iddiaları ile gündeme gelen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı. Baş, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir video paylaştı. Twitter hesabından “Yalan” notuyla bir video paylaşan Baş, söz konusu videoda şunları söyledi:

“Neden oy veriyorlar? Diyorlar ki “Müslüman” Müslüman olsa iyi, Halife. Ben uydurmuyorum bunları duyduğum için söylüyorum. Müslüman oy alıyorsa biz de Müslümanız, sıkıntı yok. Fakat şunu anlatmamız lazım, Müslüman yalan söyler mi?” 

Bu sözlerinin ardından Gezi Parkı olaylarında Erdoğan’ın “Bira kutularıyla Cami’ye girdiler” sözlerini hatırlatan Baş şöyle devam etti:

“Müslüman iftira atar mı? İftira atıyorlar. Bir Müslüman faiz haramdır diye diye bütün hacı hocaları faize bulaştırır mı? Hadi Müslüman yaptı, Halife bunu yapar mı ya”

Baş’ın açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

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Velli Sen
21.11.2022 14:54
Hadi ordan hadi ordan Allaha şirk koşmanın ne olduğunu bildiginiz yok.  
 
Mustafa Yavuz
21.11.2022 14:50
Bu Hüseyin baş ne olduğu belli değil.israil ajanı gibi sanki hep Türkiye'nin aleyhine tıpkı babası gibi  
 
Eymen
21.11.2022 14:47
İşleri iftira yalan hırsızlık  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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