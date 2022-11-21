Hüseyin Baş'tan Erdoğan'ı çıldırtacak sözler

Altılı masaya dahil olma iddiaları ile gündeme gelen Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, sosyal medya hesabından açıklamalarının yer aldığı bir video paylaştı. Baş, açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan bir video paylaştı. Twitter hesabından “Yalan” notuyla bir video paylaşan Baş, söz konusu videoda şunları söyledi:

“Neden oy veriyorlar? Diyorlar ki “Müslüman” Müslüman olsa iyi, Halife. Ben uydurmuyorum bunları duyduğum için söylüyorum. Müslüman oy alıyorsa biz de Müslümanız, sıkıntı yok. Fakat şunu anlatmamız lazım, Müslüman yalan söyler mi?”

Bu sözlerinin ardından Gezi Parkı olaylarında Erdoğan’ın “Bira kutularıyla Cami’ye girdiler” sözlerini hatırlatan Baş şöyle devam etti:

“Müslüman iftira atar mı? İftira atıyorlar. Bir Müslüman faiz haramdır diye diye bütün hacı hocaları faize bulaştırır mı? Hadi Müslüman yaptı, Halife bunu yapar mı ya”

Baş’ın açıklamaları, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.