BTP’den YSK’ya tepki: Bunlar ya sayı saymayı bilmiyor ya okuduklarını anlamıyor

Editör: Ayşe Memiş

Bağımsız Türkiye Partisi’nden (BTP) Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden adaylığını onaylamasına tepki geldi.

“YSK ERDOĞAN’IN ÖNÜMÜZDEKİ TÜM SEÇİMLERDE ADAYLIĞINA ONAY VERDİ”

BTP Sözcüsü Emre Polat kararın hukuksuz olduğunu söyledi.

“YSK’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden cumhurbaşkanı adayı olabilmesi ile ilgili aldığı karar tamamen hukuksuzdur” diyen Polat şöyle devam etti; “Biz parti olarak en başından beri genel başkanımız başta olmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez aday olamayacağını tabir yerinde ise bağıra bağıra söyledik, söylemeye devam ettik. Burada özellikle meclis içindeki muhalefetin üzerine düşeni tam olarak yapmadığı kanaatindeyiz. Şu an YSK hukuksuz bir karar aldı. Bu, anayasayı ayaklar altına alan, anayasa hükümlerinin aksine bir karar. Bu kararla kimsenin tartışmadığı bir şeyin de önü açıldı; Şu an Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan sadece 2023 seçimlerine aday değil aynı zamanda bundan sonraki seçimlere de adaydır, bunun önünü açtılar, umarım bunun farkındadırlar. YSK'nın aldığı bu hukuksuz karara milletimiz sandıkta gereken cevabı verecektir.

“BUNLAR YA SAYI SAYMAYI BİLMİYOR YA OKUDUKLARINI ANLAMIYOR”

YSK’nın Erdoğan kararıyla ilgili bir açıklama da BTP Genel Başkan Yardımcısı Avukat Lütfullah Önder'den geldi.

Önder’in açıklaması şöyle;

“Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasal düzenleme ilk kez 2007 yılında yapıldı. Anayasamızın 101. Maddesine getirilen hükümle birlikte Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır ve bir kimse en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebilir. Bu düzenlemeden sonra 2014 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan aday oldu ve YSK, adaylığını anayasanın 101. maddesi üzerinden değerlendirerek kabul etti ve Cumhurbaşkanı seçildi. 2018 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız ikinci kez aday oldu ve YSK bu adaylığı değerlendirirken de yine anayasamızın 101. maddesine göre bir değerlendirme yaptı ve adaylığını kabul etti. Şimdi üçüncü kez 2023 seçimleri için Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha aday oldu ve YSK başkanının açıklamasında vurguladığı üzere YSK yine anayasanın 101. maddesine göre adaylık şartlarını taşıdığını değerlendirerek kabul etti. Şimdi netice itibariyle anayasanın 101. maddesindeki seçilme şartlarına ilişkin hükümler 2007'den bu tarafa değişmedi. 2017'de anayasamızda değişiklikler yapıldı ama Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesine ilişkin ve görev süresinin 5 yıl olduğuna ilişkin ve bir kimsenin en fazla iki kez Cumhurbaşkanı seçilebileceğine ilişkin düzenlemesine 2017 yılında dokunulmadı ve aynı şekilde anayasanın 101. maddesinde kaldı. Dolayısıyla cumhurbaşkanının görevlerinin arttırılması, sistemin değişmesi, anayasa 101'deki cumhurbaşkanı seçilme şartlarında bir değişiklik olmadığı için sonuca etkili değildir. Yüksek Seçim Kurulu bu kararıyla birlikte şu sonucu karşımıza çıkarmış oluyor; Ya bunlar saymayı bilmiyorlar ya da okuduklarını anlamıyorlar. Çünkü anayasada açık hüküm var ve bu açık hükme rağmen üçüncü kez adaylığı oy birliği ile kabul edilmiş. Bu durum toplumda kamuoyunda zaten var olan endişeyi daha da arttırmıştır.”