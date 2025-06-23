Bu acıya dağlar dayanmaz: Ünlü isimden kahreden açıklama geldi

Reality dünyasının tanınmış simaları Kim Virginia Hartung ve Nikola Glumac, son aylarda zorlu bir süreçten geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı alan ikilinin, ortak bebeklerini kaybettikleri ortaya çıktı. Nikola Glumac, 22 Haziran'da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, eski partnerinin bir ölü doğum yaşadığını duyurdu. Ancak bu özel bilginin Kim Virginia'nın izni olmadan paylaşılması büyük yankı uyandırdı.

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Glumac'ın bu açıklamasına tepki gösteren Kim Virginia, kısa süre sonra kendi Instagram hesabından duruma açıklık getirdi. Hastaneden yeni çıktığını belirten Hartung, "Tedavi altındayken çok özel bir şey, asla beklemediğim biri tarafından, Nikola tarafından, iznim olmadan kamuoyuna açıklandı. Bu şekilde bir adım atması beni derinden hayal kırıklığına uğrattı" ifadelerini kullandı.

Hartung, bebeğini birkaç hafta önce kaybettiğini ve bu trajik durumun nedeninin "Almanya'da hasta bir kişinin kendisine mideye tekme atması" olduğunu iddia etti. Bu açıklama, olayın şiddet boyutuyla ilgili ciddi şüpheleri beraberinde getirdi. Nikola Glumac ise yaptığı açıklamada, internetteki nefretin bu trajik olaya katkıda bulunduğunu ima ederek, "Kim yine hastanede ve artık dayanamadığı için haber vermiyor. Kimse onun içeride ne kadar acı çektiğini görmüyor. İnternet üzerindeki sözlerin hiçbir sonucu olmadığını mı düşünüyorsunuz? Hamile bir kadını her gün yalanlarla ve hatta ölüm tehditleriyle yıpratabileceğinize mi inanıyorsunuz? Çocuğumuz ölü doğdu. Lütfen onu rahat bırakın" dedi.

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SOSYAL MEDYADA ŞÜPHELER VE DESTEK MESAJLARI

Bu trajik olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ve reality TV camiasından farklı tepkiler geldi. Bazı kullanıcılar, ilişkinin ve hamileliğin dikkat çekmek amacıyla uydurulduğu yönündeki iddiaları sürdürürken, bazıları da Kim Virginia'ya destek mesajları gönderdi. Lisha Savage gibi bazı reality TV yıldızları, "Şöhret ve takipçi için yapılmayacak şey yok, bu beni çok tiksindiriyor" diyerek iddiaları eleştirdi. Ancak Paulina Ljubas gibi isimler, "Ne düşünürseniz düşünün, yorumlar çok çirkin ve saygısız. Bu kolay bir konu değil, nasıl hissedildiğini kendim biliyorum" ifadeleriyle daha temkinli yaklaştı.

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İLİŞKİNİN PERDE ARKASI

Kim Virginia Hartung ve Nikola Glumac, 2024'ün sonlarından bu yana aşk hikayelerini sosyal medyada açıkça paylaşıyorlardı. Nişan, hamilelik ve dünya turu hayalleriyle başlayan ilişkileri, Haziran ayının başlarında Dubai'de aniden sona erdi. Hastane ziyaretleri, tartışmalar ve belirsiz Instagram paylaşımları bu süreçte art arda yaşandı. Sonunda Kim Virginia nişanı attı. İkilinin yaşadığı bu trajik kaybın ardından kamuoyundaki tartışmalar devam ediyor.