Bu adaya girmek yürek istiyor

Kaynak: Haber Merkezi
Bu adaya girmek yürek istiyor
Sentinel, dünyanın en gizemli ve en izole edilmiş adası. İşte o adaya gitmek için yürek yemek gerekiyor. İşte, nedenleri ve adayla ilgili bilinmeyenler...

Sentinel adası, Hint Okyanusu’nda Andaman Adaları’na bağlı bir adadır. Hindistan’ın Andaman ve Nikobar adaları yönetiminde olan adanın yüzölçümü yaklaşık 59,67 km 2 dir.

Adanın etrafı mercan resifleriyle çevrilidir ve doğal limanı yoktur. Adanın tamamı tropikal ve subtropikal nemli geniş yapraklı ormanlarla kaplı...

Sentinel adasında, Sentinel kabilesi adı verilen bir yerli halk yaşamakta. Bu halkın, yaklaşık 60.000 yıl önce Afrika’dan Asya’ya göç eden insanlardan geldikleri ve o zamandan beri bu adada izole kaldıkları düşünülmektedir.

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Sentinel kabilesinin nüfusu tam olarak bilinmemektedir, ancak 100 ila 400 arasında olduğu tahmin edilmektedir. Sentinel kabilesi, modern hayatla hiçbir irtibatı olmayan son gerçek vahşi kabile olarak kabul edilmektedir.

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KABİLE DIŞ DÜNYAYA KAPALI

Sentinel kabilesi, dış dünyayla iletişim kurmaktan kaçınmakta ve adaya yaklaşan herkese saldırmaktadır. Bu yüzden, adaya girmek ve ada halkıyla iletişime geçmek kesinlikle yasaktır. Hem İngiliz hem de Hintli antropologların çalışmalarına konu olmuş, ancak tam anlamıyla bağlantı kurulamamıştır. Adada yaşayan insanların dilini, kültürünü, inançlarını ve alışkanlıklarını anlamak mümkün olmamıştır.sentinel4.jpg

Sentinel adası, dünyanın en gizemli ve ilgi çekici yerlerinden biridir. Ada halkının esrarengiz ve vahşi yaşamı, hem merak hem de saygı uyandırmakta. Adaya yaklaşanlar görüldüğünde kabile üyelerince ok ve mızraklarla kovalanıyor.

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