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Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

FOX TV ekranlarında yayın hayatına başlayan EGO Erkeğe Güven Olmaz dizisinin 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolleri Melisa Aslı Pamuk ve Alperen Duymaz paylaştığı EGO dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak ediliyor. Peki, EGO bu akşam var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 14:15
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Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?

Bu akşam EGO var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO yeni bölüm ne zaman?
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Başrollerini Alperen Duymaz ve Melisa Aslı Pamuğun paylaştığı EGO dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizi izleyicisi EGO’nun yeni bölüm fragmanında neler olacağını merak ediyor. Peki, EGO bu akşam var mı? Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisi yeni bölüm ne zaman?

EGO DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

EGO dizisinde, Erhan (Alperen Duymaz) ile Elif (Rüya Helin Demirbulut) birbirlerini çok seven nişanlı bir çifttir ve hayattan en büyük beklentileri evlenip, mutlu bir yuva kurmaktır. Yaşantılarının rutini, Erhan’ın trajik aldanışı ile bozulur ve Erhan, ödenmesi çok güç bir borç yüküyle karşı karşıya kalır.

Birlikte gittikleri, Erhan’ın iş gezisinde aldıkları bu haberle hayatları da psikolojileri de alt üst olacaktır. Ödemeleri neredeyse imkansız olan borç hayatlarını kabusa çevirmişken, Erhan’ın patronu Sibel’in (Melisa Aslı Pamuk) yaptığı teklif hayatlarını sonsuza dek değiştirecektir.

EGO BU AKŞAM VAR MI?

Erkeğe Güven Olmaz EGO dizisinin yeni 8. bölümü bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. EGO'nun yeni bölüm fragmanları yayınlandı.

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