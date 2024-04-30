Zimbabve'de yeni para birimi Zimbabve Altını tedavüle girdi

Altın ve diğer değerli minerallere endeksli bu yeni para biriminin, ülke ekonomisini istikrara kavuşturması hedefleniyor.

PARA ARZI KONTROL ALTINDA

Zimbabve Merkez Bankası'nın aldığı bilgilere göre, para arzını kontrol altında tutmak amacıyla haftalık para çekme limiti bireyler için 3 bin, firmalar için ise 30 bin Zimbabve Altını olarak belirlendi.

PİYASADAKİ TOPLAM PARA MİKTARI

Mevcut durumda piyasada toplam 80 milyon Zimbabve Altını bulunuyor.

ZİMBABVE'NİN DÖRDÜNCÜ PARA BİRİMİ

Zimbabve Altını, 2008'den bu yana yüksek enflasyonla mücadele eden ülkenin piyasaya sürdüğü dördüncü para birimi olma özelliğini taşıyor.

İLK GÜN DEĞER İSTİKRARLI

Yeni para biriminin ilk gün itibarıyla resmi piyasalarda değerini istikrarlı şekilde koruduğu gözlemleniyor.

Zimbabve Altını'nın uzun vadede Zimbabve ekonomisini nasıl etkileyeceği ise önümüzdeki aylarda ve yıllarda netlik kazanacak.

Bazı uzmanlar, yeni para biriminin enflasyonu kontrol altına almak için yeterli olmayabileceğini savunurken, bazıları ise istikrarlı bir ekonomi için umut ışığı olduğunu belirtiyor.

Zimbabve hükümeti ve Merkez Bankası, Zimbabve Altını'nın ülke ekonomisini istikrara kavuşturacağına ve uzun vadeli kalkınmanın önünü açacağına inanıyor.

Bu gelişme Zimbabve ekonomisi ve para birimi için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.