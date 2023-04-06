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Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Türk derbisi heyecanı yaşanacak.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 09:42
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Bu akşam filede Türk derbisi var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi
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Editör: Ufuk Cingöz

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında VakıfBank, bu akşam Fenerbahçe Opet'i ağırlayacak.
Avrupa'nın kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonunda iki Türk ekibinin karşılaşacağı İstanbul derbisi, VakıfBank Spor Sarayı'nda saat 19.30'da start alacak.
Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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VakıfBank, C Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak kaldığı play-off'ta Polonya'nın LKS Commercecon ve çeyrek finalde İtalya'nın Vero Volley takımını elemişti.
D Grubu'nu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe Opet ise play-off'ta Polonya ekibi Grupa Azoty Chemik ve çeyrek finalde İtalya temsilcisi Carraro Imoco Volley'i turnuvanın dışında bırakmıştı. (AA)

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