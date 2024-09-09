Bu anketi sakın Erdoğan'a göstermeyin! Bugün seçim olsa...

Özellikle emekli ve yoksul vatandaşların oy dinamiğini kaybeden hükümet, bozulan ekonomi nedeni ile son yıllarda bu iki kesimin oylarını alabilecek güçlü bir adım atamadı. Toplumda başlayan erken seçim talebi ana muhalefet partisinin de son zamanlarda dile getirmesi ile iyiden iyiye konuşulmaya başlandı.

Kamuoyu siyasi yönelim ölçümleri yapan ASAL Araştırma bu kapsamda “Seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusunu vatandaşlara yöneltti. Yapılan araştırma sonuçlarında çıkan veriler dikkat çekmeyi başardı.

İktidar partisi AKP anket sonuçlarında ikinci parti konumunu korurken yerel seçimde birinci parti olan CHP birinci parti konumunu korudu. Anketin hata payı yüzde 2 olarak ölçüldü. AKP’ye yaklaşık olarak 5 puan fark atan CHP’nin, hata payı tamamen aleyhine olsa dahi birinci parti konumunu koruduğu görüldü.

ASAL Araştırma “Türkiye Siyasi Gündem Ağustos 2024 Araştırması” başlıklı son ankete ilişkin verilerini açıkladı.

26 ilde 17-27 Ağustos tarihleri arasında 2 bin kişi ile yapılan araştırmanın sonuçları çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Anket için katılımcılara “Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?” sorusu soruldu.

Soruya verilen yanıtlar şöyle:

CHP - Yüzde 34,5

AKP - Yüzde 29,8

MHP - Yüzde 10,1

DEM Parti - Yüzde 9,3

YRP - Yüzde 4,6

İYİ Parti - Yüzde 4,4

Zafer Partisi - 3,8

TİP - Yüzde 1,1

Diğer - Yüzde 2,4