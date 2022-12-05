5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Karaciğerinizin yağlandığını en kolay nasıl anlarsınız?

Karaciğerinizin yağlandığını en kolay nasıl anlarsınız?

Karaciğerin en yaygın hastalıklarından biri karaciğer yağlanması. O sorunla karşılaşanların büyük çoğunluğu aşırı kilo alanlar ve diyabet olanlar. Peki karaciğerinizin yağlandığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 12:39
Takip Et

Bu belirtiler karaciğer yağlanmasını gösteriyor

Karaciğerinizin yağlandığını en kolay nasıl anlarsınız?
+
Aa
-

Sağlıklı bir karaciğer de yağ içerir, ancak az miktarda. Oranı karaciğer ağırlığının yüzde 5-10'una ulaştığında sorun haline geliyorr. Bu problem, genellikle karaciğer enzimlerinin yükselmesine ve kan trigliserit miktarının artmasına neden olur.

Yağlı karaciğer, toksik maddelerden (örneğin aşırı alkol tüketimi, bazı ilaçlar, östrojen tedavisi vb.), fazla kilo, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve bazı nadir hastalıklardan kaynaklanabilir. Karaciğerde aşırı yağ birikmesi nedeniyle karaciğer hücreleri sürekli tahrip olur ve yapısı değişir. Karaciğer enzim değerleri referans aralığının dışına kayar. Bu durum karaciğer kanserine yol açabiliyor.

İŞTE BU BELİRTİLER KARACİĞER YAĞLANMASINI GÖSTERİYOR

Yüksek karaciğer enzimleri,
Şişkinlik
Sarılık
İştah kaybı,
Karın ağrısı (sağ taraf),
Tükenmişlik

TEDAVİSİ VAR MI?

Karaciğer yağlanmasının tedavisi öncelikle uygun bir yaşam tarzını takip etmek ve kök nedeni ortadan kaldırmak. Fazla kilolardan kurtulmak, düzenli egzersiz ve tam tahıllı unlu mamüllerden, şekerden, alkolden, yağlı etlerden uzak durmak çok önemli. Karaciğerin işleyişi geri dönüşü olmayan bir hasara uğramışsa, karaciğer nakli gerekli olabilir. Yağlı karaciğer başlangıçta hiçbir belirtiye neden olmadığı için genellikle tesadüfen keşfedilir. Başka nedenlerle yapılan bir karın ultrasonu sırasında sorun ortaya çıkabilir. Karaciğer yağlanması açısından daha yüksek risk grubuna ait olanlarda, ultrason taramaları düzenli olarak yapılmalıdır.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
3
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
5
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
6
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
7
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿TOKİ'den Suriyelilere ev. Türklere çıkmayan evler Suriyelilere çıktı
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Kız arkadaşının kaldığı oteli ateşe verdi! 
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Hakkari Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Dar gelirlinin gıda enflasyonu yüzde 150’yi aştı
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi akademik personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.