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Karaciğeri besleyen ve temizleyen besinler. Karaciğeri temizleyen baharat ve çayların da tam listesi

Karaciğer yağlanmasından tutun da karaciğerle ilgili sorunlara iyi gelecek besinler, baharat ve çayların listesi dikkat çekti. Karaciğerle ilgili tüm detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 10:58
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Karaciğeri temizleyen baharat ve çayların da tam listesi. Karaciğeri besleyen ve temizleyen besinler

Karaciğeri besleyen ve temizleyen besinler. Karaciğeri temizleyen baharat ve çayların da tam listesi
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Vücudun önemli organlarından birisi olan karaciğere iyi gelen besinlere ve nelerin yapılmasına dikkat edilmemesi konusu ciddi sorunlara neden oluyor. İnsanları sağlıkları için çeşitli formül ve besinlere yöneliyor. Özellikle de bu süreçte doğal gıdalar ve çözümler dikkat çekiyor.

Besinlere dikkat edilmemesi durumu çağımızın korkulu hastalıklarının başında gelen karaciğer kaynaklı rahatsızlıklara neden oluyor. Karaciğer dostu besinler ise bu süreçte önem kazandı. Ayrıca karaciğer için nelere dikkat edilmesi gerektiği de vurgulandı.

KARACİĞER DOSTU BESİNLER

-Enginar

-Sarımsak

-Limon

-Greyfurt

-Bürüksel lahanası

-Koyu yeşil yapraklı sebzeler

-Avokado

-Pancar

-Domates

-Soğan

KARACİĞERİ TEMİZLEYEN BAHARAT VE ÇAYLAR

-Zerdeçal

-Demirhindi bitkisi

-Karahindibaba çayı

-Devedikeni çayı

-Yeşil çay

-Ada çayı

-Kırlangıç otu

-Sarı Ekşiyonca

-Nane

-Borotutu ağacı kabuğu 

KARACİĞERLE İLGİLİ NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

-Günde 8 bardaktan az olmamak kaydıyla bol bol su için

-Kahve ve çayı azaltmak karaciğerin temizlenmesine yardımcı olacaktır

-Yüksel kolesterol içeren gıdaların tüketimini sınırlandırın

-Sodyum (tuz) tüketimini azaltın

-Yağ alımını azaltın

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