Bu besinler kabızlığı önlüyor

HER GÜN TUVALETE ÇIKMAK ÇOK ÖNEMLİ

Bu durum kişiden kişiye değişir. Bazı insanlar günde 3 kez tuvalete çıkabilirken bazıları ise haftada 3 kez çıkabilir. Kabızlıktan bahsedebilmek için kişinin haftada 3’ten az tuvalete çıkıyor olması gerekir. Eğer haftada bir tuvalete çıkma söz konusuysa ciddi bir kabızlık olabilir. Kabızlık iki haftadan fazla sürüyorsa mutlaka hekiminize başvurun. Bazı insanlar kabızlığın dışkıdaki zehirli maddelerin vücut tarafından tekrar emilmesine neden olduğuna; artrit ve astım gibi hastalıkların bundan kaynaklandığına inansa da bu yanlış.

KABIZLIĞIN ÇÖZÜMÜ NASIL BESİNLER

Diyetinizde yeterli lif olmaması sık sık kabızlığa yol açar. Bunu önlemek için günde en az 20 gram lifli gıda tüketmeye çalışın. Meyve ve sebze yiyin. Ekmek, makarna ve beyaz pirinç yerine tam tahıllı ürünleri tercih edin. Gaz ve şişkinlik problemi yaşamamak için lif alımınızı yavaş yavaş artırın. Bir günde her zaman içtiğinizden en az 2-4 bardak daha fazla su için. Düzenli lif alımının sonucunu aynı gün beklemeyin; birkaç gün sonra iyileşme görmeye başlayacaksınız. Diyetinizde lifli gıdalara yer vermeniz kabızlığın azalmasına yardımcı olsa da kronik kabızlık; Parkinson, inme, az çalışan tiroid bezi, şeker hastalığı ya da kullandığınız ilaçların yan etkisi sonucu oluşabilir. Kabızlığınız iki haftadan fazla sürdüyse, dışkınızda kan ve açıklanamayan kilo kaybı ile şiddetli karın ağrınız varsa mutlaka hekiminize başvurun.

SÜT KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ

Eğer laktoz intoleransınız varsa süt kabızlığa neden olabilir. Çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada çocuklarda görülen kabızlığın nedenlerinden birinin de laktoz intoleransı olduğu ortaya çıkmıştır. Laktoz intoleransınız varsa her gün en azından bir bardak süt içebilirsiniz.

SAKIZ YUTMAK KABIZLIK YAPAR MI

Çok nadir de olsa özellikle küçük çocuklarda sakız yutmak kabızlığa neden olabilir. Kısa süre içerisinde çok fazla ya da büyük miktarlarda yutulan sakız sindirilemediğinde özellikle sindirim sistemi üzerinde bloke eden bir kitle oluşturarak kabızlığa neden olabilir. Ama bu durum çoğu zaman geçerli değildir. Yani arada bir sakız yutmanın zararı yoktur.

Tatil kabızlığa neden olabilir.

Seyahatler özellikle de uzun uçuşlar günlük diyetinizde değişikliklere yol açabildiği için kabızlığa da neden olabilir. Bu yüzden mümkün olduğunca sıvı ağırlıklı beslenin, alkol tüketiminizi sınırlayın ve daha çok sebze-meyve tüketin.

DEPRESYON KABIZLIK YAPAR MI

Depresyon kabızlığınızı tetikleyebilir ya da daha kötü hale getirebilir. Meditasyon, yoga, spor gibi tekniklerle stresinizi azaltmayı deneyin. Karın bölgenize yapacağınız masajla bağırsağınızı destekleyen kaslarınızı gevşeterek bağırsak hareketlerinizi hızlandırabilirsiniz.

İLAÇLAR DA KABIZ YAPAR

Ağrı, depresyon, yüksek tansiyon ve Parkinson hastalığı için kullanılan bazı ilaçlar kabızlığa neden olabilir. Aynı şekilde çok fazla kalsiyum ve demir de kabızlık yapabilir.

KURU ERİK KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ

Bu küçük, kuru meyve kabızlık için “doğanın çaresi” olarak büyük bir ün kazanmıştır. Çözünmüş liflerden zengin olan kuru erik doğal laksatifler ile yüklüdür ve kolesterolün düşürülmesine de yardımcı olur.

HİNT YAĞI KABIZLIĞIN ÇÖZÜMLERİNDEN BİRİ

Güçlü bir müshil olan hint yağı diğer laksatifler gibi, uzun süreli kullanılmamalıdır. Laksatifler, besin ve bazı ilaçları emmek için vücudun yeteneğine zarar verebilir. Hint yağı; bağırsak, kaslar, sinirler ve dokulara gereksiz yere zarar verebilir. Bu nedenle hekiminizin önerisi olmadan kesinlikle kullanılmamalıdır.

KABIZLIK SADECE YAŞLILARDA GÖRÜLÜR

Kötü beslenme, gençlere göre daha fazla ilaç kullanımı ve yeterli fiziksel aktivitede bulunmamaları nedeniyle yaşlı insanların kabız olma ihtimali gençlere göre daha yüksektir. Ancak kabızlık hemen hemen her yaş grubunda özellikle de doğum veya cerrahi operasyonlar sonrasında görülen bir sağlık problemidir.

KABIZLIKTA KANAMA GÖRÜLMESİ NORMAL Mİ

Dışkılama sırasında görülen kan her zaman ciddi bir hastalığın habercisi olmayabilir ama mutlaka hekiminize danışmanız gereken bir durumdur. Parlak kırmızı kan genellikle anal bölge problemleri söz konusu olduğunda görülür. Bordo veya siyah kan pıhtıları veya katran rengi kanama genellikle üst gastrointestinal sistemde bir problem olduğunun göstergesi olabilir.

SU İÇMEK KABIZLIĞA İYİ GELİR Mİ

Bol su içmek dışkıyı yumuşatarak kabızlığın azaltmasının yanı sıra dehidratasyonu da engeller. Ancak sıvı tüketiyorum diyerek gereğinden fazla kahve ve çay tüketmeniz kabızlığınızı tetikleyebilir.

KAHVE KABIZLIĞI GEÇİRİR.

Aksine kahve idrar söktürücü olduğu için dışkı içerisindeki sıvıyı çeker ve dışkı katılaştığı için kabızlığa zemin hazırlar. Eğer kabız olduysanız kahve, çay, kola ve alkol tüketmeyin.

LAVMAN KABIZLIĞI GİDERİR

Lavman geçici olarak sizi rahatlatsa da kabızlığı önlemek için etkili bir yöntem değildir. Düzenli olarak yapılan lavman yaşlılarda kabızlığa neden olabilir.