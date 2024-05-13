Kanada'daki ses yarışmasında belgesel müziği seslendirdi

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Kanada'daki ses yarışmasında belgesel müziği seslendirdi
Kanada'nın The Voice yarışmasına katılan Geneviève Côté isimli sanatçının, belgesel müziği performansı izleyenleri büyüledi.

Kanada'da düzenlenen 'The Voice(O Ses)' yarışmasında, sanatçı Geneviève Côté'nin belgesel müziği seslendirdiği anlar, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Côté'nin, ağzıyla hayvanların ve çeşitli doğa olaylarının seslerini taklit etmesi izleyicileri adeta büyüledi.

Performansıyla adından söz ettiren Côté, doğanın seslerini ustalıkla taklit ederek dinleyicileri etkisi altına aldı. Videonun yayılmasıyla birlikte, sosyal medyada büyük bir ilgi gören bu olağanüstü yetenek, izleyiciler arasında hayranlık ve şaşkınlık uyandırdı. Geneviève Côté'nin performansı, sanatçının benzersiz yeteneğini ve sahnedeki üstün yeteneklerini sergilemesiyle izleyenlerin takdirini kazandı.

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