Bu bitki kanı temizliyor

Melocan otu Karadeniz Bölgesi'nde ve çevre illerde yetişen sağlık açısından oldukça faydalı olan bir bitki türü. Peki, Melocan otu nedir, yararları nelerdir? İşte yanıtı…

Genel olarak Karadeniz Bölgesi'nde yetişen melocan otu nerede bulunur diye baktığımızda, Samsun, Kastamonu, Zonguldak, Trabzon, Rize, Giresun gibi illerimizde görülmektedir. Ayrıca Edremit-Balıkesir ve Gözne-Mersin yörelerinde de rastlanmaktadır. Yetiştiği bölgeye göre farklı isimlerle anılmaktadır. Genel olarak bahar aylarında toplanır ve tüketilir.

Ordu’da ‘melocan’ olarak adlandırılan ve yöresel yemek olan diken ucu bitkisinin frengi hastalığını tedavi ettiği ve kanı temizlediği belirtildi. Ordu Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yapılan ‘Ordu yöresinde doğal olarak yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin kullanım alanları’ konulu araştırmada ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

55 bitkinin mahalli isimleri, yetiştiği yerler, botanik özellikleri ve bilimsel verilerinin incelendiği araştırmada, zambakgiller familyasından olan, yol kenarlarında ve çalılıklarda yetişen, yörede ‘melocan’ diye bilinen ve yöre insanlarının kavurmasını yaparak yediği bitkinin insan sağlığına olumlu etkisi olduğu belirlendi.

Uzmanlar, melocan kavurmasının yörede sevilerek yendiğini belirterek, “Sarmaşık dikenlerin ucundaki sürgünün insan sağlığına birçok olumlu etkisi olduğu ortaya çıktı.

Melocan sürgünü insanı terletiyor, kanı temizliyor. Cilt hastalıklarına faydalı olduğu belirlenen melocan, frengi hastalığının tedavisinde kullanılıyor. Bitkinin en küçük bir toksik etkisi bulunmuyor” dediler.



İŞTE MELOCAN OTUNUN YARARLARI



Kan temizleyici özelliği ile bilinen melocan otunun genel olarak filizleri, kökü ve çiçekleri kullanılmaktadır. Kan temizleyici özeliği sayesinde vücuttaki toksin maddelerin atılmasını ve hücre hasarlarının giderilmesini sağlar. Ayrıca iç organların işlevlerini ve fonksiyonlarını düzenler. Deri hastalıklarında sıklıkla kullanılan bu bitkinin yenileyici etkisi bulunmaktadır. Aynı zaman cilt hastalıklarında iyileştirici özellikler meydana getirir. Bunu kan temizleyici özelliği sayesinde göstermektedir.

Romatizma ve böbrek rahatsızlıklarında tercih edilen melocan meyvesi faydalarına baktığımızda rahatlatıcı etkisi bulunmaktadır. Psikolojik hastalıklarda sıkıntıların giderilmesi için tercih edilebilmektedir. Tükürük artışı sağlaması nedeniyle ishale neden olabilen diken otu eski zamanlarda frengi hastalığının tedavisi için kullanılmıştır. Treponema Pallidum isimli mikroptan kaynaklanan sistemik bir hastalık olan ve ölüme neden olabilen bu hastalığın iyileştirilmesi için etkili olmuştur.