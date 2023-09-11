Kanseri önleyen bitki ortaya çıktı

Ölümcül olmaya devam eden kanseri önleyen karnıkara bitkisi dikkatlerden kaçmadı

KAYNAK: Haber Merkezi
Kanseri önleyen bitki ortaya çıktı

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

KARNIKARA BİTKİSİ KANSERİ BÖYLE ÖNLÜYOR

Ölümcül olmaya devam eden kanseri önleyen karnıkara bitkisi dikkatlerden kaçmadı Antioksidanlı yapısından dolayı bağışıklık sistemini güçlendirici ve kanseri önleyici faydaları vardır.

KANSER NEDİR?

Sağlıklı hücreler bölünme yetenekleriyle yenilenir, ölen hücrelerin yerini doldurur ve doku hasarlarını onarır. Bu bölünme ve çoğalma DNA aracılığıyla kontrol edilir ve belli bir düzeni vardır.

Fakat DNA'da oluşan birtakım hasarlar sonucu bazı hücreler kontrolsüz bölünür ve çoğalır. Bu şekilde kontrolsüzce bölünüp çoğalan hücreler ''Kanser'' hücreleri olarak adlandırılmaktadır. Bu hücreler bir araya gelerek ''Tümör''leri oluşturur. Vücudumuzun çeşitli doku ve organlarında meydana gelebilen tümörler ''iyi huylu'' ve ''kötü huylu'' olarak ikiye ayrılır. Kötü huylu tümörler büyüdükçe normal dokulara zarar verirler ve kanser olarak adlandırdığımız hastalıklar ortaya çıkar. Kimi zaman kanser hücreleri oluştukları dokudan kan ve lenf dolaşımı yoluyla başka dokulara ulaşıp hastalığın vücudun başka bölümlerine de taşınmasına neden olur. Bu duruma ''Metastaz'' adı verilir.

KANSER BELİRTİLERİ

-Açıklanamayan kilo kaybı

-Yüksek ateş

-Kronik halszlik

-Güçlü ağrılar

-Meme, koltukaltı ve ya vücudun başka bölümlerinde hissedilen sert ve hareketsiz kitleler

-Ciltteki, özellikle ben ve siğillerde değişiklikler

-Ağızda diş etlerinde yoğun kanamalar

-Balgamda kan gelmesi ve kronik öksürük

-Zamansız vajinal kanamalar

-Dışkıda kan bulunması ve uzun süren dışkılama problemleri

-İdrarda kan bulunması ve idrar sıklığının değişmesi

KARNIKARA BİTKİSİ NASIL KULLANILIR?

Karnıkara bitkisi; Yemeği, salatası ve turşusu yapılarak tüketilmesinin yanı sıra haricen yanıklarda kullanılır.

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