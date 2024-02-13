Bu bitkiler toksin atıyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, vücuttaki yavaşlama ve dengesizliğin çeşitli sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi ve vücuttan toksinlerin nasıl uzaklaştırılabileceği sorusunun cevaplarını paylaştı. İşte o cevaplar…

Prof. Dr. Erdem Yeşilada, mevsim değişikliklerinin insan vücuduna yaptığı olumsuz etkileri azaltmak ve vücuttan su atımını artırmak için bitkilerin etkili olduğunu belirtti, “Biberiye, funda yaprağı, kiraz sapı, ısırgan yaprağı, yeşil çay, mate yaprağı ve kekik gibi bitkiler, içerdikleri maddelerle vücutta detoks yaparak toksinlerden arındırıyor” dedi.

Prof. Yeşilada, bu bitkileri şöyle anlattı:

FUNDA YAPRAĞI VE KİRAZ SAPI

Funda yaprakları, hem idrar söktürücü hem de sindirimi rahatlatıcı bir bitkidir. Yeşilada, funda yapraklarının yanı sıra kiraz saplarının da potasyum açısından zengin olduğunu ve vücuttaki potasyum dengesini koruduğunu ifade etti.

ISIRGAN YAPRAKLARI

Prof. Dr. Yeşilada, ısırgan yapraklarının da potasyumca zengin bir idrar söktürücü olduğunu ve vücuttaki ödemi azalttığını söyledi. Ayrıca, yeşil çay ve mate yaprağının içindeki kafein sayesinde fiziksel yorgunluğu giderdiğini ve enerji verdiğini de ekledi.

BİBERİYE

Biberiye yaprakları, deneysel çalışmalarda, bağırsaklardan yağ emilimini azalttığı ve böylece kilo vermeye ve karaciğer yağlanmasını önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. Yeşilada, biberiye yapraklarının ayrıca safra salgılanmasını artırarak yağlı gıdaların sindirilmesini kolaylaştırdığını da belirtti.

YEŞİL ÇAY VE MATE YAPRAĞI

Yeşilada, yeşil çay ve mate bitkilerinin kafein türevleri sayesinde idrar söktürücü etkisi olduğunu ve vücuttaki ödemi azalttığını söyledi. Ayrıca, yeşil çay ve mate bitkilerinin yağ yakma etkisinin klinik çalışmalarla kanıtlandığını da vurguladı.

KEKİK

Yeşilada, kekiğin uçucu yağı sayesinde safra salgısını artırdığını ve sindirimi rahatlatıcı etkisi olduğunu da aktardı.