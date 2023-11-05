Bu çay göz ağrısına iyi geliyor

İşte göz ağrısını anında kesen çay ve nasıl kullanılacağının yanıtı...

Deniz Dallı
Bu çay göz ağrısına iyi geliyor

Sabah ya da akşam bu nedenlerle gözlerinizi çok yorgun hissediyor, ağırlaştıklarını düşünüyorsanız bu karışımı hiç düşünmeden gözlerinize uygulayabilirsiniz. İşte o çay ve o karışım…

Masa başı çalışanları gibi sürekli bilgisayara bakmak durumunda kalanlar, gece kitap okumayı sevenler, geç saatlere kadar TV seyretmenin keyfini çıkarmak isteyenler gözlerinizi düzenli olarak dinlendirmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar gözü en çok yoran sebepler.

Malzeme
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı rezene

Hazırlanışı
Soğuk suya konan bir tatlı kaşığı rezene bir süre 2 bardak suda kaynatılır. Soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra süzülür. Elde edilen sıvıyla gözler günde 3 kez yıkanır. Etkinin daha da olumlu olması isteniyorsa, gözlerinizi rezene buğusuna tutun. (Buğu için 1/2 tatlı kaşığı rezene yeterlidir.)


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