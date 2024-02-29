Bu çay tam bir mucize

Beyaz çay, Camellia Sinensis bitkisinin henüz tomurcuk halindeyken elle toplanan ve hiçbir işleme tabi tutulmadan kurutulan yapraklarından yapılan bir çay türü. Bu sayede çayların sağlığa yararlı kısmını oluşturan kateşin adlı antioksidan maddeler korunur.

Beyaz çay, siyah ve yeşil çaya göre daha fazla kateşin içerir, çünkü diğer çaylar işlemden geçerken kateşin kaybederler. Beyaz çay, yağmurlu veya çok nemli günlerde hasat edilemediği için çok az üretilir ve nadir bulunur.

Dr. Yasemin Bradley, beyaz çayın faydalarını şöyle sıraladı:

"Beyaz çay, yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde beslenme düzenimizde önemli bir yere sahip olmalı. Çünkü beyaz çayın içinde bol miktarda bulunan kateşinler, metabolizmayı hızlandırır. Bu madde, hem vücudun yağ üretimini azaltır hem de var olan yağın yakılmasını sağlar. Beyaz çay, dünyada gençlik iksiri olarak da bilinir ve bu ismi hak eder. İçeriği sayesinde beyaz çay, ciltteki kolajenin yıkılmasını engeller, cildin elastikiyetini artıran elastin maddesinin yıkılmasını önler, sıkı ve esnek bir cilt oluşumuna katkıda bulunur. Böylece yaşlanma karşıtı mücadelemizde bize en büyük destekçilerden biri olur. Günde üç bardak beyaz çay içerek daha esnek ve sıkı bir cilde kavuşabilirsiniz.”

Beyaz çayın diğer faydaları ise şunlar:

Dişleri güçlendiren florid ve diğer besin öğeleri içerir, ağızdaki kötü kokuya neden olan bakterileri yok eder.

Damarları genişletici etkisiyle beyaz çay, iyi kolesterolü arttırır, kötü kolesterolü düşürür, damar sertliği ve tıkanıklığına karşı korur.

Romatizma ve diğer iltihaplı hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olabilir.

Şeker hastalığına iyi gelebilir.

Kateşin bakımından zengin olan beyaz çay, kansere yol açan serbest radikalleri azaltarak vücuda doğal bir koruma sağlar.

Cildi güzelleştirir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı etkilidir ve sıkı ve esnek bir cilt oluşumuna yardımcı olur.

Kilo verme ve kilo korumada faydalıdır ve yağ yakımını hızlandırır.



