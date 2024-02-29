Bu çay tam bir mucize

Gülsüm Sundu
Bu çay tam bir mucize
Beyaz çayın insan sağlığı için neredeyse yarar sağlamadığı alan bulunmuyor. Dr. Yasemin Bradley, ayrıntılarını açıkladı...

Beyaz çay, Camellia Sinensis bitkisinin henüz tomurcuk halindeyken elle toplanan ve hiçbir işleme tabi tutulmadan kurutulan yapraklarından yapılan bir çay türü. Bu sayede çayların sağlığa yararlı kısmını oluşturan kateşin adlı antioksidan maddeler korunur.

Beyaz çay, siyah ve yeşil çaya göre daha fazla kateşin içerir, çünkü diğer çaylar işlemden geçerken kateşin kaybederler. Beyaz çay, yağmurlu veya çok nemli günlerde hasat edilemediği için çok az üretilir ve nadir bulunur.

Dr. Yasemin Bradley, beyaz çayın faydalarını şöyle sıraladı:

"Beyaz çay, yaz mevsimine girdiğimiz şu günlerde beslenme düzenimizde önemli bir yere sahip olmalı. Çünkü beyaz çayın içinde bol miktarda bulunan kateşinler, metabolizmayı hızlandırır. Bu madde, hem vücudun yağ üretimini azaltır hem de var olan yağın yakılmasını sağlar. Beyaz çay, dünyada gençlik iksiri olarak da bilinir ve bu ismi hak eder. İçeriği sayesinde beyaz çay, ciltteki kolajenin yıkılmasını engeller, cildin elastikiyetini artıran elastin maddesinin yıkılmasını önler, sıkı ve esnek bir cilt oluşumuna katkıda bulunur. Böylece yaşlanma karşıtı mücadelemizde bize en büyük destekçilerden biri olur. Günde üç bardak beyaz çay içerek daha esnek ve sıkı bir cilde kavuşabilirsiniz.”

Beyaz çayın diğer faydaları ise şunlar:

Dişleri güçlendiren florid ve diğer besin öğeleri içerir, ağızdaki kötü kokuya neden olan bakterileri yok eder.

Damarları genişletici etkisiyle beyaz çay, iyi kolesterolü arttırır, kötü kolesterolü düşürür, damar sertliği ve tıkanıklığına karşı korur.

Romatizma ve diğer iltihaplı hastalıklarda iyileşmeye yardımcı olabilir.

Şeker hastalığına iyi gelebilir.

Kateşin bakımından zengin olan beyaz çay, kansere yol açan serbest radikalleri azaltarak vücuda doğal bir koruma sağlar.

Cildi güzelleştirir.

Zayıflamaya yardımcı olur.

Yaşlanma, kırışıklık ve sarkmalara karşı etkilidir ve sıkı ve esnek bir cilt oluşumuna yardımcı olur.

Kilo verme ve kilo korumada faydalıdır ve yağ yakımını hızlandırır.


Son Haberler
Bebeğini seven anne adayı o bakımını kesinlikle yaptırmalı Sağlık
Bebeğini seven anne adayı o bakımını kesinlikle yaptırmalı
Arda Güler için flaş iddia: Bedelini ödedi Spor
Arda Güler için flaş iddia: Bedelini ödedi
Dünyaca ünlü giyim devi 150 mağazasını kapatıyor. Türkler en gözde müşterisiydi geçen yıl zarar açıkladı Dünya
Dünyaca ünlü giyim devi 150 mağazasını kapatıyor. Türkler en gözde müşterisiydi geçen yıl zarar açıkladı
Astım atakları nasıl atlatılır Sağlık
Astım atakları nasıl atlatılır
Süper Lig yayın ihalesinin kazananı belli Spor
Süper Lig yayın ihalesinin kazananı belli
Diyarbakır'da muhtar adayı olan ünlü model seçimden çekildi. 'Ölüm tehditleri alıyorum' Gündem
Diyarbakır'da muhtar adayı olan ünlü model seçimden çekildi. 'Ölüm tehditleri alıyorum'
İsotlu yoğurt nelere iyi gelir Şifalı Bitkiler
İsotlu yoğurt nelere iyi gelir