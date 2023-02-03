﻿Bu cinayet seçimden önce çözülmeli!

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 7 Ocak'ta polislerce dövülerek hayatını kaybeden Tyre Nichols'un Tennessee'deki cenaze törenine katılarak Kongre'yi, polislerin aşırı şiddet eylemlerini engelleme amaçlı, geniş bir reformu öngören "George Floyd Polislikte Adalet" isimli tasarıyı onaylamaya davet etti. Bilindiği gibi George Floyd da polisin döverek öldürdüğü siyahlardan biriydi...

Harris, törende Nichols'un annesi RowVaugh Wells'e sarılarak başsağlığı diledi ve polisin aşırı şiddet uygulamasını "kamu güvenliğini sağlama misyonuna aykırı" olarak niteledi.

ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Memphis şehrinde sürücü olarak çalışan 29 yaşındaki Tyre Nichols, 7 Ocak'ta polis tarafından "dikkatsiz araç kullandığı" gerekçesiyle durdurularak arabasından indirilmiş, gözaltı işlemi sırasında feci şekilde dövülmüş ve üç gün sonra hayatını kaybetmişti.

Nichols'un dövülme görüntülerinin yayımlanmasının ardından Boston, Chicago, Detroit, New York ve Portland kentlerinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

Memphis Polis Teşkilatı, olaya karışan 7 polisi görevden uzaklaştırmıştı. Ayrıca olay yerine gelen ama 10 dakika boyunca ilk yardım müdahalesi yapmayan 3 itfaiye çalışanının da işine son verilmişti.

***

Türkiye'de ise eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'i Ankara'nın ortasında Cuma namazından çıktıktan sonra katledenlerin İstanbul'dan Ankara'ya iki özel harekâtçı polis tarafından götürülmesi olayı üzerinde yeterince durulmuyor! Cinayeti işleyecek olanlar, aranan kişiler olduğu için Ankara'ya gidiş ve dönüşte polis koruması altında, kara yollarındaki polis uygulamalarından geçmiştir...

Ateş'in mensup olduğu parti ve dernekten bir taziye mesajı bile yayınlanmaması ve hiç kimsenin cenaze törenine katılmaması ayrı bir skandaldır. Üstelik cinayetin asıl azmettiricilerinin ortaya çıkarılması için haber veya yorum yapanlar alenen tehdit ediliyor ve bu durumu kimse yadırgamıyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, ilgili bakanların suskunluğu da manidardır. Cenazeye Erdoğan veya yardımcısı Fuat Oktay katılabilirdi değil mi? Neden katılmadılar acaba?

***

Suç şebekesi üyelerine korumalık yapanların iki polis olduğunu ortaya çıkaran da yine polistir... Emniyet Teşkilatı elinden geleni yapıyor ama cinayete karışanları bir evde saklamakla suçlanan kişiyi ilk olarak gözaltına alan polislerden birinin, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu'ndan Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atanması da bir skandaldır.

Üstelik gözaltına alınan kişi iki defa serbest bırakılmış, üçüncü gözaltı işleminden sonra tutuklanmıştır!

Anlaşılan bu kişi konuşturulursa ve cinayetten önce ve sonra arama ve sinyal kayıtları da dosyaya eklenirse cinayetin azmettiricilerine ulaşılacaktır.

***

Sinan Ateş gibi iyi yetişmiş ve sevilen sayılan bir kişinin katledilmesi milletin kaybıdır... Çünkü Sinan Ateş, günün birinde Türkiye'nin yönetim makamlarında bulunması beklenen bir kişiydi. Zaten bu kapasitede bir kişi olmasa hedef alınmazdı. Fakat bu cinayet gösterdi ki polis teşkilatına, suç örgütleriyle birlikte çalışan insanlar da alınmış. "Sadece iki polis" denilip geçilemez... Bunu bilmiyoruz ama doğrusunu yine Emniyet ortaya çıkarabilecek durumdadır.

İktidarın suskunluğunun sebebi seçim ve ittifak hesapları mıdır yoksa? Camilerde mevlit okutulmasına bile izin verilmiyor...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu şüpheler üzerine "Sinan Ateş'in katillerini 4 ay sonra adalet önüne çıkarmak üzere çalışmaya başlayacağız" dedi ama cinayetin seçimlerden önce çözülmesi gerekir ki millet, gözünden bile sakındığı evlatlarının kimler tarafından ve nasıl harcandığını görsün!