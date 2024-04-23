Bu cüret, nereden kaynaklanıyor?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya paylaşımında “Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ‘İstiklal Marşı’nın okutulmadığına’, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında ise ‘Türk bayrağının kaldırıldığına’ ilişkin iddialarla ilgili Mülkiye Müfettişlerimiz görevlendirilmiştir.” dedi.

Yerlikaya, bir diğer mesajında da “DEM Parti yöneticilerinin, Diyarbakır Sur Belediyesi mazbata töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözleriyle ilgili Mülkiye Müfettişi görevlendirilmiştir.” diye bilgi verdi.

Yerlikaya, bir sonraki mesajında ise "Diyarbakır Sur Belediyesi Mazbata Töreni sonrasında, makam odasında bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğraflarına yönelik hakaret içeren sözler sarf eden U.G. adlı şüpheli, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'müzce gözaltına alınmıştır." açıklamasını yaptı.

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“Şüpheli”nin daha önce de benzer bir suç işlediği ve akli dengesinin yerinde olmadığı raporu alınca serbest bırakıldığı anlaşıldı. U.G aynı suçu işleme ısrarı sebebiyle raporu da şüpheli görüldüğünden tutuklanarak cezaevine konuldu.

Konuyu Ali Yerlikaya’nın açıklamaları üzerinden vermemin sebebi, yaşanan bu çirkefliklerin bir dedikodu olmadığını, adli ve idari soruşturma konusu hâline geldiğini netleştirmek içindir...

Yine “DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin sosyal medyadaki ismini ‘Dersim Belediyesi’ olarak değiştirdi. Yapılan değişiklik sonrası hesap X tarafından kapatıldı.” diye haberler var...

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Yerlikaya’nın mesajına yorum yapan Bahadır Eren, “Siz okullarda andımızı kaldırırsanız, onlar da cesaret alıp İstiklâl Marşı’nı kaldırır!” diye yazdı.

Kısacası dünkü HDP veya bugünkü DEM Partisi bu cüreti, AKP iktidarının çözüm süreci politikalarından buluyor. Yalnız son olaylarda gemi azıya almalarındaki cüret, Van’da yaşanan olaydan kaynaklanıyor.

Bilindiği gibi, 2015’te Güneydoğu’daki şehir merkezleri etrafına hendek kazma olayları sırasında "PKK sizi tükürüğünde boğar" diyen ve 8 yıl hapis cezası alıp 2022’de tahliye edilen Abdullah Zeydan’ın, DEM Partisi’nden Van Belediye Başkan adaylığı, memnu haklarının iadesi kararına dayanılarak kabul edilmişti. Zeydan’ın seçimi kazandığı anlaşılınca, seçimin hemen öncesinde, son mesai saatinde, memnu haklarının iadesinin reddine dair bir mahkeme kararı ortaya çıktı ve İl Seçim Kurulu, mazbata vermedi. Van’da bu duruma karşı başlatılan eylemler yayılmaya ve kalkışmaya dönüşmeye başladı. YSK, bu aşamada karar vererek, Zeydan’ın başkanlığını onayladı...

Yargı sistemindeki bu çelişkili kararlar, bölücü zihniyet sahiplerini iyice şımarttı.

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Aslında DEM Parti’den Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Türk de, Ankara 22'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden Kobani Davası'nda yargılanıyor. Türk, soruşturma kapsamında gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kobani olayları sırasında 52 kişi hayatını kaybetmişti.

Ahmet Türk, 2009 yılında da DTP Genel Başkanı sıfatıyla Erbil’deki konuşmasında “Avrupa Birliği bir birliktir. Neden Orta Doğu halkları arasında da bir birlik oluşmasın ve birbirlerini tanımasınlar. 4 parça Kürdistan’da Kürtler zorluk içinde ve baskı görüyor. Bu baskılar kalkmalıdır ve bu baskılar da demokrasi ile kalkar. Herkes kendini demokrasi ile ifade eder” demişti!

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Bu arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Türk bayrağını kabullenemeyen şerefsizlerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından derhal çıkarılması, mallarına-mülklerine el konulması, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması, müfettiş görevlendirilmesiyle oyalanmaktan ve zamana oynamaktan vazgeçilmesi, tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur.” dedi.

Yalnız, 2017’de tutuklu bulunan Ahmet Türk’ün sağlık sorunları sebebiyle serbest bırakılmasını isteyen de Bahçeli idi.

Bahçeli, 12 Ocak 2017’de yaptığı açıklamada, “örgüt üyeliği” suçlamasıyla 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı DBP’li Ahmet Türk’ün rahatsızlığı nedeniyle tutuksuz yargılanması gerektiğini söylemişti. Ahmet Türk, 3 Şubat 2017’de tahliye edilmişti...

Sağlık durumu düzelmiş olmalı ki Ahmet Türk yeniden aday oldu ve Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. İlk icraatı da “Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin açılışında İstiklal Marşı’nın okutulmaması” oldu... Ne yapması bekleniyordu?