Bu da bayram kavgası: 10 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bayramlaşma sırasında gençler arasında çıkan ve ailelerin de dahil olmasıyla büyüyen kavgada 10 kişi yaralandı.

Bu da bayram kavgası: 10 yaralı

Olay, Huzur Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayramlaşmaya gelen iki grup genç arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Yaklaşık 20 kişinin tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Gençlerin ailelerinin de dahil olması ile büyülen kavgada taraflar birbirine taş ve sopalarla saldırdı.

Olay yerine çok sayıda polis, çevik kuvvet ve 112 ekipleri sevk edildi.

10 YARALI VAR

Polis ekiplerinin tarafları ayırdığı kavgada yaralanan H.Y. (15), Ergün Y. (44), Sergen Y. (24), Egemen Y. (18), Servet Y. (19), Hasem Y. (35), Serdar U. (33), M.U. (16), Nevzat U. (35) ve Ömer U. (31), ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi ve diğer özel hastanelere sevk edildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor? Keşfet
Eid Mübarak nedir? Eid Mübarak ne demek, ne anlama geliyor?
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu Spor
Ömer Erdoğan'ın yeni takımı belli oldu
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır? Keşfet
Şevval orucu nedir, ne zaman tutulur? Şevval orucu farz mıdır?
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum” Magazin
Yılmaz Morgül'den aşk itirafı! “Evlenmeyi düşünüyorum”
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı Teknoloji - Otomotiv
Bu telefon modellerini kullananlar dikkat. Dev teknoloji markası uyardı
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor? Keşfet
22 Nisan Dünya Günü nedir? 22 Nisan Dünya günü neden kutlanıyor?
Bayram Trabzonspor'a uğramadı! Spor
Bayram Trabzonspor'a uğramadı!