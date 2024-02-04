Bu da fenomen çaycı

Tarihi Ulu Cami'nin hemen yanında seyyar arabasıyla közde demlediği tavşan kanı çay satan Hasan Mert, sosyal medyada paylaştığı videolar ile kısa sürede fenomen oldu.

8 Yıldır Aynı Yerinde

8 yıldır aynı yerde çay sattığını belirten Hasan Mert, gece çaycısı olarak ünlendikten sonra müşterilerinin arttığını söyledi. Sosyal medya sayesinde müşterilerinin kendisini bulduğunu anlatan Mert, közde çay yaptığı için vatandaşların beğendiğini ifade etti.

"Ben Burada Sadece Para Değil İnsan da Kazanıyorum"

Mert, "8 yıldır buradayım. Akşam 19.00'dan sabah 08.00'a kadar burada vatandaşlara hizmet veriyorum. Közde çay yaptığım için vatandaşlarımız beğeniyor. Zamanında gece tostçuları yokken biz buradaydık. Vatandaşların beğenme sebebi közde yapmam. Ayrıca ben burada sadece para değil insan da kazanıyorum. Her gelen vatandaşımızı güler yüz ile karşılıyorum. Bazen kahvehane sahipleri gelip soruyor, ‘Senin çayında ne var' diye. Benim çayımda bir şey yok, sadece güler yüz ile karşılıyorum insanları. Ben de satarken içiyorum. Bazı insanlar çayı bahane ederek benimle sohbet etmeye geliyor. Güler yüzlü olmak her zaman kazandırıyor. Ben geldiğim zaman herkes ‘Çaycı Hasan geldi' diyor. İlk çıktığım zamanlarda kimse tanımıyordu. Vatandaşlara tuhaf geliyordu. Artık alıştılar, esnaflar ve vatandaşlar benim gelmemi bekliyor" dedi.

Müşterilerinden Tam Not

Çayı ilk defa deneyen bir vatandaş ise şunları söyledi:

"Ben ilk defa geliyorum. Arkadaşı sürekli görüyordum, içmek ilk defa nasip oldu. Çayının tadı çok güzel. Herkese tavsiye ederim. Arkadaşımız akşam 19.00 ile sabah 08.00'a kadar buradaymış. Gelmek isteyenler buyursun gelsin, çayı on numara. Odun ateşinde demlediği için farklı bir tadı var, tavsiye ediyorum."

Sosyal Medyanın Gücü

Hasan Mert'in hikayesi, sosyal medyanın gücünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Gece yarısı çektiği videoları sosyal medyada paylaşarak kısa sürede fenomen olan Mert, müşteri sayısını artırdı ve ününe ün kattı.