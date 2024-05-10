Bu da konkordato dolandırıcılığı. Bankadan kredi çektiler akla hayale gelmeyen yöntem kullandılar

İstanbul’da Mustafa A. Adlı bir kişinin paravan şirketler üzerinden yüklü miktarda kredi çekerek piyasadan çekle alış veriş yaptıktan sonra şirketi iflas etmiş gibi göstererek borçlarından kurtuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri yurt dışından kurulan paravan şirketlerle yapılan dolandırıcılığın boyutunun 200 milyon lira olduğunu tespit etti. Polis ekipleri borçlu firmalar için bağımsız denetçi Cem T.’nin temin ettiği sahte raporlarla konkordato ilan ettiğini tespit etti. Bağımsız denetçinin sahte belgeler için rüşvet aldığı öğrenildi.

Mustafa A.’nın sahte konkordato ilanından sonra elde ettiği haksız kazancı ise muvazaalı gayrimenkul devirleri ve sahte muhasebe kayıtlarıyla yurtdışında kurduğu paralel şirketlere aktardığı tespit edildi.

Ayrıca Mustafa A.’nın kurduğu bir şebeke ile dolandırıcılıktan elde ettiği paraların bir kısmıyla şebeke üyesi kişiler adına gayrimenkul aldığı, şüphelinin Büyükçekmece’de 30 milyon liralık bir gayrimenkulü de 5 milyon gibi bir fiyata şebeke üyesi bir kişinin adına satış gösterdiği ortaya çıktı.

Polis ekipleri İstanbul ve Tekirdağ’da eş zamanlı düzenlediği operasyonda aralarında suç örgütünün ele başı Mustafa A. Ve bağımsız denetçi Cem T.’nin de olduğu 9 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 2 adet silah, çok sayıda fişek, dijital materyal ve yüzlerce sayfalık doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden Şebeke lideri Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 6 şüpheli ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.