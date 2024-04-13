Bu defa bir kadın sevgilisini kaldırımda dövdü. Yağmur altındaki dayağı balkondaki vatandaşlar çekti

Serkan Talan
Bu defa bir kadın sevgilisini kaldırımda dövdü. Yağmur altındaki dayağı balkondaki vatandaşlar çekti
Samsun’da çekilen görüntüde bir kadının sevgilisini kaldırımda dövdüğü görüldü. Yağmur altındaki dayağı vatandaşlar kaydetti.

Samsun’da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde bir kadının sevgilisi olduğu öğrenilen bir kişi dövdüğü görülüyor.

Gece saatlerinde çekilen görüntüde alkollü olduğu iddia edilen kadın sevgilisi olduğu öğrenilen adama dayak attı. Genç kadının sevgilisine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Yağmur altında yaşanan tartışma sonrası kadının önce tokatla sonra tekme ve yumruklarla sevgilisine saldırdığı görüldü. Sevgilisi ise maruz kaldığı şiddetten kendisini savunmaya çalıştı.

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