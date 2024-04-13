Bu defa bir kadın sevgilisini kaldırımda dövdü. Yağmur altındaki dayağı balkondaki vatandaşlar çekti

Samsun’da çekilen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Görüntüde bir kadının sevgilisi olduğu öğrenilen bir kişi dövdüğü görülüyor.

Gece saatlerinde çekilen görüntüde alkollü olduğu iddia edilen kadın sevgilisi olduğu öğrenilen adama dayak attı. Genç kadının sevgilisine tekme ve yumruklarla saldırdığı görüldü.

Yağmur altında yaşanan tartışma sonrası kadının önce tokatla sonra tekme ve yumruklarla sevgilisine saldırdığı görüldü. Sevgilisi ise maruz kaldığı şiddetten kendisini savunmaya çalıştı.