İskender fiyatları görenleri şok etti. Herkes ‘yok artık’ diyor

Türkiye’de özellikle son yıllarda artan ekonomik kriz, beraberinde birçok sektörde fahiş fiyat artışlarına sebep oldu.

Yüksek enflasyonla beraber artan fahiş kira artışları, gıda ve daha birçok alanda yaşanan zamlar vatandaşın belini bükerken, zamların ardı arkası kesilmiyor.

Yüksek enflasyondan nasibini alan bir diğer sektör ise yemek sektörü oldu.

Son olarak Bursa’da bir kebapçıda çekilen bir fotoğrafta İskender fiyatları yok artık dedirtti.

Söz konusu fotoğrafta 1 porsiyon bol etli İskender’in 725 TL’ye satıldığı görülüyor. Fiyatlara sosyal medyadan tepki yağdı.