İskender fiyatları görenleri şok etti. Herkes ‘yok artık’ diyor

Kaynak: Haber Merkezi
İskender fiyatları görenleri şok etti. Herkes ‘yok artık’ diyor
Bursa’da bir kebapçıda çekilen görüntüdeki İskender fiyatları herkesi hayrete düşürdü. Fiyatlara sosyal medyadan tepki yağdı.

Türkiye’de özellikle son yıllarda artan ekonomik kriz, beraberinde birçok sektörde fahiş fiyat artışlarına sebep oldu.

Yüksek enflasyonla beraber artan fahiş kira artışları, gıda ve daha birçok alanda yaşanan zamlar vatandaşın belini bükerken, zamların ardı arkası kesilmiyor.

fd-001.jpg

Yüksek enflasyondan nasibini alan bir diğer sektör ise yemek sektörü oldu.

Son olarak Bursa’da bir kebapçıda çekilen bir fotoğrafta İskender fiyatları yok artık dedirtti.

Söz konusu fotoğrafta 1 porsiyon bol etli İskender’in 725 TL’ye satıldığı görülüyor. Fiyatlara sosyal medyadan tepki yağdı.

İlgili Haberler
AKP Milletvekili Şebnem Bursalı Monaco Yat Kulübü'nde yediği ıstakozu paylaştı. Emekliler kan ağlarken..
Yunan adasında levrek rakı ve patatese sadece 4 euro ödendi. Türkiye'de bu fiyata balık alamazsın
Sokak sokak böyle gezdi. Yer Mersin
Vapurda kadınlar arasındaki kavgada kadınlardan biri biber gazı sıktı. İnsanlarımıza ne oldu böyle?
Bu defa bir kadın sevgilisini kaldırımda dövdü. Yağmur altındaki dayağı balkondaki vatandaşlar çekti
Son Haberler
Pakistan'ta şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım can aldı Video
Pakistan'ta şiddetli yağış sırasında düşen yıldırım can aldı
Soma'da maden ocağı bir can daha aldı Yerel Haberler
Soma'da maden ocağı bir can daha aldı
Kahvehanede amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü Yerel Haberler
Kahvehanede amca ve yeğenine silahlı saldırı: 2 ölü
15 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı. 26 milyon sürücünün beklediği haber Otomotiv
15 yaşından büyük aracı olanlar yaşadı. 26 milyon sürücünün beklediği haber
Tokyo’da Türkiye rüzgarı esti Video
Tokyo’da Türkiye rüzgarı esti
Veterinerin kaplanın ağzına saplanan büyük kemik parçasını çıkardığı an viral oldu Video
Veterinerin kaplanın ağzına saplanan büyük kemik parçasını çıkardığı an viral oldu
Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı Dünya
Ürdün hava sahasını tüm uçuşlara kapattı