Bu denize ulaşan İpekyolu’dur

Toygun Atilla, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesinin fikir babalarından biri olan Gaziantep ekonomisinin sanayisinin önde gelen isimlerinden iş insanı Adil Sani Konukoğlu ile yaptığı röportajı köşesine taşıdı.

"MODERN YÜZYILIN İPEKYOLU"

İşte Toygun Atilla’nın köşesinden önemli bölümler:

Gaziantep'in önde gelen iş insanlarından Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Dörtyol-Hassa Demiryolu ve Otoyolu Projesi'nin önemine dair Toygun Atilla'ya açıklamalarda bulundu. 2011'de gündeme gelen ve 2024'te hayata geçen proje, bölgede ekonomik bir seferberliği başlatmanın ötesinde, Türkiye ekonomisine büyük avantajlar sağlıyor.

Konukoğlu, Hassa Projesi için "Denize ulaşan modern yüzyılın İpekyolu'dur" ifadesini kullanarak, projenin lojistik anlamda büyük katkı sağlayacağını belirtti. Ekonomik kazanımların yanı sıra zaman tasarrufu sağlanacağını vurgulayan Konukoğlu, projenin bölgedeki ticaretin hızlanmasına ve ekonominin güçlenmesine önemli katkılar sunacağını dile getirdi.

Projenin detaylarına inildiğinde, Hassa Projesi'nin bitiş tarihinden itibaren 2048 yılına kadar yapılan hesaplamalarla Türkiye ekonomisine yılda ortalama 14 milyar 477 milyon (441 milyon 398 bin Euro) sağlanacağı öngörülüyor. Bu ekonomik faydanın sadece Gaziantep değil, aynı zamanda Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır gibi sanayileşmenin arttığı bölgelerdeki illerin limanlara erişiminde de önemli bir avantaj sağlayacağı belirtiliyor.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte bölgede oluşacak istihdam artışı da göz önüne alındığında, Hassa Projesi'nin bölge ve ülke ekonomisi için kritik bir yatırım olduğu ifade ediliyor. Beklenti, projenin kısa sürede tamamlanarak Türkiye'nin ekonomik geleceğine olumlu bir etki sağlaması.