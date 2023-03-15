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Araştırmadan ortaya çıktı. Bu diyet demans riskini düşürüyor

Yapılan araştırmalardan demansla ilgili dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Akdeniz diyetinin demans riskini düşürebileceği bildirildi.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 11:38
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Bu diyet demans riskini düşürüyor

Araştırmadan ortaya çıktı. Bu diyet demans riskini düşürüyor
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The Guardian’da yer alan habere göre; Yapılan yeni bir araştırma, demans riskini düşürmek için umut vadeden bir beslenme biçimi sunduğu bildirildi. Veriler, meyve sebze ağırlıklı beslenilen akdeniz diyetinin demansa karşı koruyucu bir etkisi olabileceğini göstermesiyle dikkat çekti.

Kuruyemiş, deniz ürünleri, tahıllar ve sebzeler ağırlıklı bir akdeniz diyetinin demans riskini dörtte bir oranında azaltabileceği tespit edildiği bildirildi.

Araştırmada yer alan isimlerden Exeter Üniversitesi’nden araştırma görevlisi Janice Ranson, “Geniş nüfus bazlı araştırmanın bulguları, meyve, sebze, tahıl ve sağlıklı yağlar açısından zengin bir Akdeniz diyetinin beyin sağlığına uzun vadeli etkilerini ortaya koydu” sözlerini kullandı.

Akdeniz diyetiyle beslenmenin kişinin genetik risk durumuna bakılmaksızın demans tehlikesini dörtte bir oranında düşürebileceği bildirildi. 

Araştırmanın ileriye taşınmasıyla beraber uzun vadede demansa karşı kamu sağlığı önlemleri alınırken beslenme biçimlerine de dikkat çekilebileceği ifade edildi.

BMC Medicine isimli tıp dergisinde yayımlanan araştırma, Britanya’dan 60 bin kişinin verilerine bakılarak hazırlandığı dile getirildi.

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