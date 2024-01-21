Bu doğal çözüm şifa bombası

Deniz Dallı
Bu doğal çözüm şifa bombası
Gribe ve farenjite iyi gelen doğal çözüm nasıl hazırlanır? İşte ayrıntılar...

Kış aylarında ortaya çıkan hastalıklardan korunmanın doğal yolları için pratik tavsiyelerde uzmanlar şu bilgileri veriyor:

“Karışım, bağışıklık sistemini güçlendirmek ve antibakteriyel ve öksürük kesme amaçlı kullanılabilir. Bu karışım, bağışıklık sistemini desteklemek ve mikroplara ve öksürüğe karşı etkili olmak için kullanılabilir”

Uzmanlar, kış hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendiren ve öksürüğü kesen bir karışım tavsiye etti. Önerilen karışım, gribe ve farenjite iyi gelebiliyor. Ancak, bu karışımı kullanmadan önce alerjiniz olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bazı insanlar soğana veya bala alerjik olabiliyor.

GRİBE VE FARENJİTE İYİ GELEN DOĞAL YÖNTEM

Soğan ve bal karışımı, hem bağışıklık sistemini güçlendiren hem de öksürüğü kesen doğal bir ilaçtır. Soğan, antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Bal boğazı yumuşatır, iltihabı azaltır.

Adaçayı ile gargara yapmak, faranjitin tedavisinde etkili bir yöntemdir. Adaçayı, antiseptik ve antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Ekinezya ile birlikte kullanıldığında, bağışıklık sistemini destekler ve enfeksiyonla savaşır.

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