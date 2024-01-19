Geçmeyen hastalığın sebebinin üç farklı virüs olduğu ortaya çıktı. Profesör açıkladı

Kaynak: DHA
Geçmeyen hastalığın sebebinin üç farklı virüs olduğu ortaya çıktı. Profesör açıkladı
Son zamanlarda solunum yolu enfeksiyonları çok yaygınlaştı ve birçok kişi birden fazla virüsü üst üste kapabiliyor. Prof. Dr. Sarhan Sakarya’dan bu süreçte dikkat çeken açıklamalar geldi.

Prof. Dr. Sarhan Sakarya, grip (influenza), Covid-19 ve RSV enfeksiyonlarının peş peşe görüldüğünü söyleyerek, “Soğuk algınlığına iyi gelir diye sıcak içecekler içmek veya baharatlı limonlu karışımlar hazırlamak, boğazdaki dokuyu tahrip ederek hastalığı daha da kötüleştirebilir” dedi.

Sağlık kurumlarına; ateş, boğaz ağrısı, yanma, öksürük ve halsizlik gibi şikayetlerle gelen çocuk ve erişkin hasta sayısı son dönemde çok arttı.

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sarhan Sakarya, bu hastalıkların hepsinin boğazda ağrı ve öksürüğün uzun sürmesiyle ortak olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Sakarya, enfeksiyonların farklı virüslerin birbirini takip etmesi nedeniyle uzun sürdüğünü, yutak bölgesinin iltihaplanarak gıcık şeklinde öksürüğe yol açtığını ifade etti.

Prof. Dr. Sakarya, duyduğu tedavi yöntemlerinin işe yaramadığını, hatta sorunları büyüttüğünü de vurgulayarak, şunları söyledi:

“Soğuk algınlığına karşı sıcak içecekler veya baharatlı limonlu karışımlar içmek, boğazdaki dokuyu yıpratarak hastalığı daha da ağırlaştırabilir. Bu durumda yapılması gereken en önemli şey, bir doktorun önce hastalığın ne olduğunu tespit etmesidir. Eğer antiviral veya antibakteriyel bir ilaç kullanmaya gerek yoksa, semptomatik yani şikayetlere yönelik bir tedaviyle hastanın iyileşmesine yardımcı olunmalı.”

“SELAMLAŞIRKEN ÖPÜŞMEK YERİNE EL SIKIŞMALI”

Salgınlar nedeniyle antibiyotik kullanımının da fazlalaştığını belirten Prof. Dr. Sakarya, viral enfeksiyonlarda antibiyotiğin fayda sağlamadığını, gereksiz antibiyotik kullanmaktan sakınılması gerektiğini dile getirdi.

Sakarya, “Enfeksiyonlardan korunmak, bu dönemde çok önemli. Kapalı ve kalabalık yerlerden kaçınmak, virüslerin bulaşmasını azaltabilir. Maske ve el hijyenine dikkat edilmeli. Bol su içilmeli, sağlıklı beslenilmeli, taze ve doğal sebze-meyve tüketilmeli, açık ve temiz havada egzersiz yapılmalı, ev ve iş yerleri sık sık havalandırılmalı, selamlaşırken öpüşmek yerine el sıkışmalı. Hasta olan kişiler, öksürürken ağızlarını elleriyle değil, mendille kapatmalı ve maske takmalı.” dedi.

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